Peniaze namiesto straveniek môžu priniesť aj problémy s dodanením

Bratislava 15. decembra (OTS) - Od januára budúceho roka začína platiť novela Zákonníka práce, ktorá mení podmienky stravného nielen pre zamestnancov, ale i firmy. Rozšírenie stravného o finančný príspevok prinesie viac administratívy i nové komplikácie pre účtovné oddelenia.Pri zamestnancoch, ktorí si vyberú finančný príspevok, nastanú pre zamestnávateľa viaceré komplikácie. Kým stravné lístky vydajú zamestnávatelia tak, ako boli doteraz zvyknutí, teda v počte pracovných dní nasledujúceho mesiaca, pri finančnom príspevku musia zamestnanci dostať príslušnú čiastku na účet vopred. Pre zamestnávateľov tak k obvyklému výplatnému termínu (najčastejšie 15. deň v mesiaci). To môže najmä pre menšie firmy, zvlášť počas pandémie, vytvoriť tlak na financie a cash flow. Účtovníci si budú musieť strážiť vyplatenie finančného príspevku v dostatočnom predstihu, aby ho mali zamestnanci na účte ešte pred začiatkom nasledujúceho mesiaca. Ak zamestnávateľ tieto termíny nestihne a vyplatí stravné až začiatkom ďalšieho mesiaca,! Teda aj to málo (2,81 eur), čo zostalo po novele Zákonníka práce ako nezdaňovaná suma stravného, zamestnanec zdaní. Nemusí pritom ísť zo strany zamestnávateľa o zlý úmysel: môžu chýbať peniaze na účte alebo sa z iných dôvodov nestihne stravné spracovať.Komplikácie nastávajú pre účtovné oddelenia pri finančnom príspevku aj v ďalších prípadoch. Stravné lístky sa v prípade, že zamestnanec do práce vôbec nenastúpi, alebo v prípade neodpracovania predpokladaného počtu pracovných dní z dôvodu PN či OČR jednoducho vrátia.Nová agenda stravného je pre účtovné oddelenia, a teda zamestnávateľov, komplikovanejšia aj v tom, že zamestnanec sa môže rozhodnúť pre stravenky či finančný príspevok kedykoľvek počas roka, jeho voľba však bude záväzná najmenej jeden rok (technický, nie kalendárny). Ďalším z problémov finančného príspevku je, že kým doteraz riešili stravné poväčšine/prevažne mzdárky, pri finančnom príspevku je potrebné do procesu stravného zapojiť aj osobu, ktorá môže realizovať platby z firemného účtu, čo komplikuje administratívu tejto formy stravného.Pre zamestnávateľov a ich účtovné oddelenia sú preto stravné lístky či elektronické karty administratívne i účtovne oveľa jednoduchšou formou zabezpečenia stravného. Prinášajú i ďalšiu nezanedbateľnú výhodu, a to. V ponuke je napríklad cashback za obedy v reštauráciách (čím sa podporuje slovenské gastro), rôzne zľavové systémy, ktoré umožňujú zamestnancom získavať popri stravovaní aj úspory pri nákupoch. To všetko môžu byť od budúceho roka zaujímavé zamestnanecké benefity, ktoré získajú len používatelia stravných lístkov či gastrokariet.Asociácia moderných benefitov