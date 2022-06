Bratislava 2. júna (TASR) - Peniaze pre dieťa netreba odkladať, treba investovať. Uviedol to Marek Fides, odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners Group SK.



Spresnil, že na finančné krytie vysokoškolského štúdia dieťaťa či iné výdavky je dobré myslieť čo najskôr. Začať so sporením, napríklad na bankovom účte, a pravidelne odkladať je síce podľa neho dobrý návyk, ale nie práve rozumná forma. Takto uložené finančné prostriedky toho veľa nezarobia.



Riešením je podľa neho peniaze investovať. Fides odporúča začať čím skôr. Radí rodičom, aby začali pre svoje ratolesti odkladať peniaze aj na dôchodok.



"Každé dieťa by malo mať dva programy – investovanie na štúdium alebo nejaký talent a druhé investovanie na dôchodok. Keď sa skončí prvý investičný program na štúdium alebo talent, dieťa uvidí pozitívny príklad v našetrenej sume. Pochopí tak, prečo je dobré časť peňazí ďalej dlhodobo investovať na spomínaný dôchodok," priblížil Fides.



Investovať treba podľa neho s určeným cieľom, motivuje to vydržať. "Veľmi dôležitý je investičný horizont a rizikový profil. Výšku sumy nastavujeme až potom," radí Fides. Je to podľa neho podobné, ako keď si človek dá cieľ, že sa chce naučiť cudzí jazyk. Najskôr si človek definuje dôvod, prečo sa ho chce učiť, a potom aj čas, dokedy. Samotné učenie je až posledný krok. Dôležité však je držať sa nastavených parametrov a vydržať. A ideálne vyhľadať aj pomoc profesionála.



"Jednoznačne odporúčam poradiť sa s odborníkom, ktorý vie investíciu dobre nastaviť. Na základe skúseností upozorní klienta aj na riziká, ktorých sa treba vyvarovať. Spoločne si definujú cieľ a investičný horizont a nastavia komplexnú investičnú stratégiu," podčiarkol odborník.



Vždy je podľa Fidesa dobré začať postupne, najskôr konzervatívnejšie. "Je to ako pri otužovaní. Začínate teplou vodou a postupne ju ochladzujete. Najväčšia chyba je neinvestovať a najčastejšia neurčený cieľ. Pozor si treba dať aj na emócie pri prvých výkyvoch, keď sa mladý investor zľakne, spanikári a prestane ďalej investovať, prípadne predčasne zrealizuje výber. Práve vtedy môže utŕžiť najväčšiu stratu," dodal Fides.