Peniaze z balíka na obnoviteľné zdroje pre domácnosti sa míňajú

Bratislava 4. februára (TASR) - Peniaze z balíka na obnoviteľné zdroje sa rýchlo míňajú a v programe, respektíve národnom projekte Zelená domácnostiam III v kompetencii Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) ostáva do konca roka k dispozícii už len niečo vyše štyroch miliónov eur. Správne vyplnená žiadosť a dôkladné plánovanie inštalácie môžu ľuďom ušetriť čas aj peniaze. Uviedla to spoločnosť Stiebel Eltron.



Doplnila, že štát ponúka dotácie na tepelné čerpadlá, solárne panely či kotly na biomasu. Poukážka na inštaláciu zariadenia má však platnosť len tri mesiace, počas ktorých musí byť inštalácia ukončená. Ak to domácnosť nestihne a naďalej chce príspevok na zariadenie, musí si vypísať novú žiadosť.



Po fotovoltike, tepelných čerpadlách, solárnych paneloch a kotloch na biomasu siahajú aj majitelia novostavieb, aby dosiahli zákonom stanovený energetický certifikát. Rodinné domy a bytové domy sa vo všetkých regiónoch Slovenska okrem Bratislavského kraja môžu uchádzať o štátny príspevok na inštaláciu týchto zariadení formou poukážky. "O príspevok môžu požiadať majitelia rodinných domov alebo bytových domov, ktorí ešte od štátu na rovnaké zariadenie príspevok v minulosti nedostali," uviedla Alžbeta Jendrichovská z technického oddelenia spoločnosti.



Podpora je nastavená tak, aby domácnosti motivovala nakúpiť kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie. Hodnota poukážky je stanovená na základe druhu a výkonu zariadenia, pričom pokrýva časť ceny za kúpu zariadenia a jeho montáž, vysvetlila firma.



Po vyplnení žiadosti dostane domácnosť prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého môže žiadosť skontrolovať, upraviť a získať aj kód na aktiváciu vydania poukážky. "Ak domácnosť zistí, že nestihne zariadenie nainštalovať v lehote platnosti poukážky, môže požiadať o jej zrušenie a vypísať si novú žiadosť," dodala Jendrichovská.



Najvyššou sumou sú dotované tepelné čerpadlá. Ak sa pre ne majitelia domov rozhodnú a chcú si uplatniť aj poukážku na dotáciu, mali by kúpu zariadenia a inštaláciu riešiť s väčším predstihom. "Keďže na trhu momentálne vnímame nedostatok materiálov a komponentov, dodacie lehoty sa predlžujú," uzavrela Jendrichovská.