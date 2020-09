T. Malatinský: Peniaze z EÚ by sa mali využiť aj na pozemkovú reformu

Bratislava 7. septembra (TASR) - Prostriedky z EÚ na obnovu hospodárstva je potrebné použiť aj na komplexnú pozemkovú reformu, ktorej výsledkom by mali byť usporiadanie pozemkového vlastníctva v SR a zásadná zmena spôsobu evidovania nehnuteľností. Zhodli sa na tom na spoločnej tlačovej konferencii predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"Chceme preto predostrieť myšlienku, že prostriedky na obnovu hospodárstva je zmysluplné použiť aj na zmazanie investičného dlhu a administratívnej záťaže v oblasti pozemkového vlastníctva, ktorého usporiadanie, efektívna evidencia a správa je predpokladom pre rozvoj ekonomiky, ochranu prírody a využitie potenciálu, ktorý je skrytý v pôde a v krajine," priblížil Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR.



Usporiadanie pozemkového vlastníctva navyše podľa neho výrazne zjednoduší realizovanie mnohých opatrení potrebných pre zelený reštart ekonomiky, s ktorým počíta aj vláda SR. Pripomenul, že existujúce stratégie predpokladajú usporiadanie pozemkového vlastníctva v horizonte 30 rokov.



Podľa predsedu Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Vladimíra Uhlíka súčasnú nelichotivú situáciu v oblasti evidovania pozemkového vlastníctva zažívajú takmer každý občan Slovenska, podnikateľské subjekty či samospráva. Charakterizuje ju napríklad pretrvávajúca rôznorodosť a nízka kvalita katastrálneho operátu. Až na 50 % územia Slovenska sa stále používajú mapy, ktoré vznikli pred približne 100 rokmi. Z tohto vyplýva množstvo konzekvencií, najmä však právna neistota a nejednoznačnosť pri evidovaní súkromného vlastníctva.



"Preto prichádzame s návrhom na komplexnú pozemkovú reformu, ktorá by mohla v čase, keď EÚ ponúka finančné zdroje primárne na zmysluplné reformy, naštartovať unikátnu obnovu katastrálneho operátu a odstrániť administratívnu záťaž spočívajúcu v extrémnej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, čím dôjde k zlepšeniu podnikateľského prostredia, podpore investícií, ekologickej udržateľnosti a revitalizácii vidieka," spresnil Uhlík.



"Myslíme si, že pozemková reforma by mala byť jednou z priorít vlády, lebo všetky opatrenia na revitalizáciu a využívanie krajiny, opatrenia proti dôsledkom klimatických zmien, ekosystémové služby a ďalšie činnosti súvisiace s vlastníctvom pozemkov je možné vykonávať len na majetkovo usporiadaných pozemkoch," zdôraznil Emil Macho, predseda SPPK.



Podľa výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku by usporiadané pozemkové vlastníctvo významne pomohlo samosprávam nielen pri výbere daní z nehnuteľností, ale aj pri investíciách realizovaných v mestách a obciach.