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Penta Hospitals International kupuje estónsku sieť Südamekodud
Transakcia podlieha splneniu obvyklých podmienok.
Autor TASR
Bratislava/Tallinn 26. júna (TASR) - Penta Hospitals International (PHI) sa dohodla na akvizícii spoločnosti Südamekodud, najväčšieho poskytovateľa dlhodobej zdravotnej starostlivosti o seniorov v Estónsku. Expanziou do Estónska prostredníctvom akvizície Südamekodud vstupuje Penta na svoj štvrtý trh v EÚ. Transakcia podlieha splneniu obvyklých podmienok. Informovala o tom Jana Fedáková, komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK.
„Südamekodud vybudovala najširšiu sieť zariadení starostlivosti o seniorov v Estónsku, silnú reputáciu a predovšetkým zodpovedný tím, ktorý poskytuje starostlivosť ľuďom potrebujúcim podporu, bezpečie a dôstojnosť v neskoršej etape života. V mnohých ohľadoch môže byť Südamekodud inšpiráciou aj pre našu medzinárodnú skupinu,“ uviedol generálny riaditeľ PHI Peter Lednický.
Pre PHI predstavuje akvizícia geografickú expanziu do Pobaltia aj strategický krok v oblasti dlhodobej starostlivosti. Skupina už dnes prevádzkuje nemocnice, polikliniky, zariadenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti o seniorov a poskytovateľov domácej starostlivosti na Slovensku, v Českej republike a Poľsku.
Südamekodud prevádzkuje 12 zariadení starostlivosti o seniorov naprieč Estónskom a poskytuje starostlivosť viac ako 1500 klientom. Skupina zamestnáva približne 750 ľudí a aktuálne dokončuje výstavbu svojho 13. zariadenia v tallinnskej štvrti Hiiu.
PHI prevádzkuje nemocnice, polikliniky, zariadenia starostlivosti o seniorov a poskytovateľov domácej starostlivosti na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. S 53 nemocnicami, 62 poliklinikami, 61 zariadeniami starostlivosti o seniorov, ôsmimi poskytovateľmi domácej starostlivosti a viac ako 22.000 zamestnancami PHI prepája medicínsku odbornosť, investičnú kapacitu a ľudský prístup k starostlivosti. V roku 2025 skupina dosiahla tržby vo výške 1,5 miliardy eur a investovala viac ako 530 miliónov eur do modernej zdravotníckej infraštruktúry a zariadení starostlivosti novej generácie.
„Südamekodud vybudovala najširšiu sieť zariadení starostlivosti o seniorov v Estónsku, silnú reputáciu a predovšetkým zodpovedný tím, ktorý poskytuje starostlivosť ľuďom potrebujúcim podporu, bezpečie a dôstojnosť v neskoršej etape života. V mnohých ohľadoch môže byť Südamekodud inšpiráciou aj pre našu medzinárodnú skupinu,“ uviedol generálny riaditeľ PHI Peter Lednický.
Pre PHI predstavuje akvizícia geografickú expanziu do Pobaltia aj strategický krok v oblasti dlhodobej starostlivosti. Skupina už dnes prevádzkuje nemocnice, polikliniky, zariadenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti o seniorov a poskytovateľov domácej starostlivosti na Slovensku, v Českej republike a Poľsku.
Südamekodud prevádzkuje 12 zariadení starostlivosti o seniorov naprieč Estónskom a poskytuje starostlivosť viac ako 1500 klientom. Skupina zamestnáva približne 750 ľudí a aktuálne dokončuje výstavbu svojho 13. zariadenia v tallinnskej štvrti Hiiu.
PHI prevádzkuje nemocnice, polikliniky, zariadenia starostlivosti o seniorov a poskytovateľov domácej starostlivosti na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. S 53 nemocnicami, 62 poliklinikami, 61 zariadeniami starostlivosti o seniorov, ôsmimi poskytovateľmi domácej starostlivosti a viac ako 22.000 zamestnancami PHI prepája medicínsku odbornosť, investičnú kapacitu a ľudský prístup k starostlivosti. V roku 2025 skupina dosiahla tržby vo výške 1,5 miliardy eur a investovala viac ako 530 miliónov eur do modernej zdravotníckej infraštruktúry a zariadení starostlivosti novej generácie.