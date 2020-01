Bratislava 9. januára (TASR) - Finančná skupina Penta nevidí dôvod na vyplatenie súdnych trov v spore o zákaz zisku zdravotných poisťovni so štátom. Pre TASR to povedal hovorca skupiny Gabriel Tóth v reakcii na to, že Slovensko zablokovalo pre spor viac ako 15,6 milióna eur spoločnosti HICEE B. V., patriacej Pente.



Tóth poukázal na to, že rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I v spore nie je právoplatné, keďže Penta sa odvolala. "Na vyplatenie súdnych trov preto neexistuje žiadny právny nárok a naši holandskí právnici pripravujú kroky smerujúce k zrušeniu blokácie účtov," uviedol Tóth.



Okresný súd Bratislava I v júli 2019 zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Slovensko následne podalo na príslušný holandský súd návrh na zablokovanie prostriedkov spoločnosti na účtoch v Holandsku. Ten 20. decembra 2019 rozhodol, že Slovensko je oprávnené žiadať o zablokovanie sumy vo výške 15,6 miliónov eur.