Penta predá spolu s výrobcom lietadiel Aero Vodochody aj letisko

Praha 22. júna (TASR) - Zbrojárska skupina Omnipol s maďarským investorom získa od česko-slovenskej investičnej skupiny Penta nielen výrobcu lietadiel Aero Vodochody, ale aj vodochodské letisko. "Súčasťou transakcie je od začiatku roka aj letisko," povedal hovorca Penty Ivo Mravinac s tým, že pre Pentu je dôležité, aby "boli dodržané záväzky voči štátu". Letisko totiž môže ešte niekoľko rokov využívať aj armáda. Informoval o tom server e15.cz.



Či sa prihodenie letiska k Aeru Vodochody odrazí na cene, to Mravinac neuviedol. Zmenu transakcie nechcel komentovať ani Omnipol, ktorý kontroluje rodina Richarda Hávu. "Transakcia sa dokončuje a finálny closing očakávame v horizonte niekoľkých týždňov. Pred uzatvorením transakcie sa však k detailom vyjadrovať nebudeme," povedala riaditeľka marketingu a komunikácie Omnipolu Marika Přinosilová.



Na začiatku obchodu si pritom Penta mala letisko ponechať, pretože predmetom transakcie nebola spoločnosť Letiště Vodochody. To však nie je jediná zmena v obchode.



Pôvodne mal Omnipol investovať spoločne s maďarským podnikateľom Andrásom Tomborom, teraz to bude finančník Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Dôvodom je, že podľa denníka HN Tombor nezohnal peniaze. Zmenu maďarského investora potvrdil pre denník E15 dobre informovaný zdroj.



Firmy zverejnili predaj vodochodskej spoločnosti vlani v júni a pôvodne sa dokončenie obchodu očakávalo v minulom roku. Teraz podľa Mravinaca očakávajú, že transakcia by sa mala zrealizovať v priebehu augusta.