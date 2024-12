Penta Real Estate predstavila novú podobu projektu Medze v Dúbravke

Bratislava 22. decembra (TASR) - Developerská spoločnosť Penta Real Estate predstavila aktuálnu podobu projektu Medze v bratislavskej Dúbravke. Dopracovaním pôvodného architektonického konceptu z roku 2020 dochádza k úpravám v prospech verejných priestorov a zvýšenia podielu zelene. Spoločnosť zároveň tento týždeň predložila dokumenty pre posudzovanie vplyvov na životné prostredia (EIA) pre ďalšiu etapu projektu. Predpokladaný začiatok výstavby prvej etapy je plánovaný v prvej polovici roka 2026.



"Dopracovaná podoba projektu vznikla v reakcii na diskusie s hlavným mestom v procese získavania súhlasných záväzných stanovísk pre prvé dve etapy projektu," vysvetľuje developer s tým, že upravené boli výšky i polohy jednotlivých objektov. Zmeny majú priniesť viac zelene a verejných priestorov vrátane rozsiahlejších ihrísk, workoutových zón a oddychových plôch. Spevnené plochy minimalizovali v prospech trávnatých zón a parkových úprav.



Tri etapy, nachádzajúce sa v severnej časti svahu, prinesú do lokality spolu 23 nadzemných objektov s dvomi až 12 nadzemnými podlažiami s prevažne rezidenčnou funkciou. Po plánovanej zmene územného plánu, ktorá v lokalite prebieha, prinesú do územia približne 820 bytových jednotiek vrátane apartmánov.



Súčasťou areálu má byť materská škola, obchodné prevádzky či námestie s vodnými prvkami. Vzniknúť má viac ako 1240 parkovacích miest, z toho viac ako 90 percent v podzemí. Výstavba prvej etapy je naplánovaná v prvej polovici roka 2026. V rámci nej vyrastú štyri rezidenčné objekty so siedmimi až 11 nadzemnými podlažiami.



V príprave je ďalšia etapa projektu. Nachádzať sa má v južnej časti územia, na hranici mestských častí Karlova Ves a Dúbravka. Jej príprave predchádzalo sceľovanie územia výkupom pozemkov.