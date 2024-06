Penta Real Estate predstavila víťazný návrh projektu Chalupkova

Bratislava 5. júna (TASR) - Developerská spoločnosť Penta Real Estate predstavila víťazný návrh projektu s pracovným názvom Chalupkova v Bratislave. Stojí za ním taliansky ateliér Stefano Boeri Architetti, ktorý sa stal víťazom medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže. Porota ho vybrala spomedzi šiestich ateliérov. Pozemok sa nachádza v zóne Mlynské nivy, ohraničený je ulicami Košická a Chalupkova. Súčasťou výstavby má byť aj odstránenie environmentálnej záťaže.



Projekt, ktorý si ateliér nazval Urban Oasis, má priniesť približne 1300 bytov v štyroch rezidenčných objektoch a približne 45.000 metrov štvorcových kancelárskych a obchodných priestorov. Začiatok výstavby prvej rezidenčnej etapy sa predpokladá v roku 2026, v závislosti od povoľovacieho procesu a zmeny územného plánu. Projekt má byť celkovo rozdelený do štyroch etáp, realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne desať rokov.



"Projekt prináša do štvrte rozsiahly verejný park s vysokou biodiverzitou rastlín, ktorý je zároveň obklopený obytnými budovami a občianskou vybavenosťou. Bol navrhnutý ako nová centrálna mestská zóna Bratislavy," skonštatoval zakladajúci partner talianskeho štúdia Stefano Boeri.



Stavebným prácam bude prechádzať aj odstránenie environmentálnej záťaže, ktorá sa na danom pozemku nachádza. Znečistený bol ropnými látkami z bývalej rafinérie Apollo, ktoré do podložia unikli po spojeneckom bombardovaní v roku 1944. Znečistené podložie plánuje developer dekontaminovať spôsobom biodegradácie. Deklaruje zároveň, že dekontaminačné práce budú realizované pod dohľadom odborníkov a za prítomnosti geológov. Náklady si vyžiadajú investíciu vo výške niekoľko desiatok miliónov eur.



Súčasťou projektu Chalupkova je aj kancelárska budova na ulici Mlynské nivy. Jej riešenie síce nebolo súčasťou súťaže, bolo však zohľadnené v navrhnutej urbanistickej koncepcii. Kancelárska budova vychádza z projektu, ktorý povolil ešte predchádzajúci vlastník, Penta projekt prepracovala s českým ateliérom Jakub Cigler Architekti.



Projekt kancelárskej budovy je rozdelený na dve etapy. Stavebné práce sa začali koncom minulého roka, predpokladaný termín kolaudácie je naplánovaný v prvej polovici roka 2026. Začiatok druhej etapy bude závisieť od povoľovacích procesov, predpokladá sa v priebehu roka 2026.



Medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž vyhlásil developer koncom minulého roka. Podmienky prvého kola splnilo a vypracované zadanie odovzdalo 83 domácich aj zahraničných architektonických ateliérov. Z nich vybrala porota na postup do druhého kola súťaže tri ateliéry. Ďalšie tri ateliéry boli vyzvané a do druhého kola postúpili priamo.