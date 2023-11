Štartuje súťaž pre územie v zóne Chalupkova v Bratislave

Bratislava 6. novembra (TASR) - Spoločnosť Penta Real Estate štartuje medzinárodnú, dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž pre budúce riešenie územia v zóne Chalupkova v Bratislave. Konkrétne ide o územie medzi Mlynskými nivami a ulicami Košická a Chalupkova. Súťaž má otvorený charakter, vyzvané sú aj tri zahraničné ateliéry. Výsledky súťaže by mali byť vyhlásené 28. marca 2024.



"Využiť inštitút súťaže považujeme za najvhodnejší spôsob na nájdenie najlepšieho a najkvalitnejšieho konceptu pre toto územie. Som presvedčený, že kombináciou účasti medzinárodných, ale aj domácich ateliérov získame jedinečné urbanistické a architektonické riešenie," konštatuje Jakub Ertl zo spoločnosti.



Súťaž sa týka pozemkov, ktoré získala spoločnosť tento rok do svojho portfólia od ich bývalého vlastníka, spoločnosti HB Reavis. Celková výmera pozemkov určených pre budúci projekt predstavuje 32.500 štvorcových metrov, pričom územný plán v tejto zóne umožňuje aj umiestnenie výškových dominánt. V súčasnosti sa na pozemku nachádzajú stavebné objekty, ktoré súviseli s prevádzkou dočasnej autobusovej stanice.



Cieľom súťaže je navrhnúť architektúru, ktorá do územia prinesie rezidenčnú výstavbu doplnenú o obchodné prevádzky v parteri budov, verejné priestory a zeleň. Súčasťou projektu však je aj kancelárska budova na ulici Mlynské nivy, ktorej riešenie nie je súčasťou súťaže, bude však zohľadnená v navrhnutej urbanistickej koncepcii. Kancelárska budova vychádza z projektu, ktorý povolil predchádzajúci vlastník. Začiatok jej výstavby je naplánovaný v najbližších dňoch.



Architektonicko-urbanistická súťaž je dvojkolová. Prvé kolo je koncipované ako otvorené predkvalifikačné kolo, z ktorého do druhého kola postúpia na základe hodnotenia odbornej poroty tri návrhy. Do druhého kola priamo postupujú aj tri svetoznáme architektonické ateliéry - dánsky ateliér Bjarke Ingels Group, holandské štúdio MVRDV a Jakub Cigler Architekti z Českej republiky. Sedemčlenná odborná porota bude teda víťaza vyberať zo šiestich návrhov.