Penta uvažuje o predaji Fortuna Entertainment Group

Londýn/Bratislava 24. marca (TASR) - Stredoeurópska investičná skupina Penta Investments uvažuje o potenciálnom predaji prevádzkovateľa stávkových a herných služieb Fortuna Entertainment Group. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Penta v spolupráci s americkou bankou JPMorgan skúma možnosti týkajúce sa budúcnosti Fortuny, ktorá je najväčšou stávkovou spoločnosťou v strednej a vo východnej Európe. Pre Reuters to uviedol hovorca Penty.



Predaj by mohol Fortunu, ktorá pôsobí v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku a Rumunsku, oceniť až na 2 miliardy eur, uviedol zdroj oboznámený so záležitosťou. Plány sú v počiatočnom štádiu a Penta by mohla spustiť aukčný proces koncom leta, uviedol tento zdroj, ako aj ďalší zdroj.



Očakáva sa, že medzi potenciálnymi záujemcami budú európski prevádzkovatelia hazardných hier a súkromné kapitálové spoločnosti s aktívami v tomto sektore, uviedol prvý zdroj. Odhaduje sa, že Fortuna v tomto roku dosiahne zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške približne 200 miliónov eur.



Diskusie o predaji prichádzajú v čase, keď sa ocenenia firiem v sektore zmenili v dôsledku regulačných zmien v Spojenom kráľovstve a Írsku, keďže vlády sa snažia obmedziť hazard. Negatívny vplyv má aj nárast nákladov na financovanie niektorých väčších prevádzkovateľov, ktorí vznikli v dôsledku akvizícií.