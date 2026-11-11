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Penzisti nad 85 rokov budú mať nárok na zvýšenie dôchodku
Zmenu prináša novela zákona o sociálnom poistení, pripomenula v stredu Sociálna poisťovňa (SP).
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Seniori, ktorí majú 85 a viac rokov a počas života získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia, budú mať od januára budúceho roka nárok na zvýšenie dôchodku. Ak ich dôchodok nedosahuje 708,60 eura mesačne, Sociálna poisťovňa im ho zvýši na túto sumu a po prvý raz začne vyplácať od apríla 2027. Zmenu prináša novela zákona o sociálnom poistení, pripomenula v stredu Sociálna poisťovňa (SP).
Seniori nemusia o zvýšenie dôchodku žiadať. Sociálna poisťovňa nárok posúdi automaticky, vyplácať začne od apríla. Tí, ktorí splnia podmienky ešte pred 1. marcom 2027, dostanú písomné rozhodnutie najneskôr do konca marca 2027. Zvýšenie dôchodku im poisťovňa doplatí aj spätne, najskôr od 1. januára 2027. Nové pravidlá majú zabezpečiť, aby ľudia vo veku 85 rokov a viac mali garantovanú minimálnu výšku dôchodku. Tá bude predstavovať najmenej 240 % životného minima pre jednu dospelú osobu. Rozhodujúca bude suma životného minima platná k 1. januáru roka, v ktorom sa dôchodok určuje.
V roku 2027 to v praxi znamená, že dôchodok sa zvýši na 708,60 eura mesačne tým seniorom, ktorí majú za sebou aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia a 85 rokov dosiahli najneskôr 31. decembra 2026 alebo 85 rokov dovŕšia počas roka 2027. Ak človek poberá viacero dôchodkov, napríklad starobný aj vdovský, do stanovenej sumy sa bude počítať ich spoločná výška (teda súbeh dôchodkov vrátane dôchodku zo zahraničia).
Ak niekto dovŕši 85 rokov až po 28. februári 2027, Sociálna poisťovňa mu dôchodok zvýši po dosiahnutí tohto veku. Vyššiu sumu mu zároveň doplatí spätne odo dňa jeho 85. narodenín. O zvýšení dostane poberateľ vždy písomné rozhodnutie.
Seniori nemusia o zvýšenie dôchodku žiadať. Sociálna poisťovňa nárok posúdi automaticky, vyplácať začne od apríla. Tí, ktorí splnia podmienky ešte pred 1. marcom 2027, dostanú písomné rozhodnutie najneskôr do konca marca 2027. Zvýšenie dôchodku im poisťovňa doplatí aj spätne, najskôr od 1. januára 2027. Nové pravidlá majú zabezpečiť, aby ľudia vo veku 85 rokov a viac mali garantovanú minimálnu výšku dôchodku. Tá bude predstavovať najmenej 240 % životného minima pre jednu dospelú osobu. Rozhodujúca bude suma životného minima platná k 1. januáru roka, v ktorom sa dôchodok určuje.
V roku 2027 to v praxi znamená, že dôchodok sa zvýši na 708,60 eura mesačne tým seniorom, ktorí majú za sebou aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia a 85 rokov dosiahli najneskôr 31. decembra 2026 alebo 85 rokov dovŕšia počas roka 2027. Ak človek poberá viacero dôchodkov, napríklad starobný aj vdovský, do stanovenej sumy sa bude počítať ich spoločná výška (teda súbeh dôchodkov vrátane dôchodku zo zahraničia).
Ak niekto dovŕši 85 rokov až po 28. februári 2027, Sociálna poisťovňa mu dôchodok zvýši po dosiahnutí tohto veku. Vyššiu sumu mu zároveň doplatí spätne odo dňa jeho 85. narodenín. O zvýšení dostane poberateľ vždy písomné rozhodnutie.