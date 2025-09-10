< sekcia Ekonomika
People centrum v priemyselnom parku Valaliky neplánujú realizovať
People centrum malo vzniknúť na základe nezáväzného listu o zámere z 30. júna 2022.
Autor TASR
Košice 10. septembra (TASR) - People centrum v rámci priemyselného parku Valaliky pri Košiciach sa v súčasnosti neplánuje realizovať. Projekt pôvodne počítal s klientskym centrom, požiarnou a policajnou stanicou, ambulanciami a ďalšími službami pre obyvateľov. Jeho funkcie majú byť zabezpečené alternatívnymi spôsobmi.
Spoločnosť Valaliky Industrial Park pripomenula, že zámer výstavby People centra pre doplnenie občianskej vybavenosti v blízkosti strategického parku nebol súčasťou investičnej zmluvy s hlavným investorom v strategickom parku - automobilkou Volvo. „Vzhľadom na omeškanie, v ktorom súčasné vedenie spoločnosti Valaliky Industrial Park tento projekt zdedilo, sa aktuálne všetky aktivity sústreďujú primárne na výstavbu samotného priemyselného parku a priľahlej infraštruktúry tak, aby nebolo ohrozené plnenie míľnikov vyplývajúcich zo spomínanej zmluvy,“ uviedla pre TASR štátna firma.
Služby občianskej vybavenosti sa podľa nej plánujú vybudovať v rámci výstavby okolitých objektov, ktoré sa realizujú vo zvyšnej časti strategického parku s cieľom podporiť verejnoprospešné aktivity v regióne.
People centrum malo vzniknúť na základe nezáväzného listu o zámere z 30. júna 2022. O tom, že sa v súčasnosti neplánuje realizovať, sa píše aj v správe o priebežnom plnení záväzkov vyplývajúcich z investičnej zmluvy a priebežnej realizácii významných investícií strategického územia Valaliky, ktorú vláda vzala na vedomie tento rok v júni. V nej sa tiež uvádza, že jednotlivé relevantné funkcie, ktoré malo People centrum plniť, budú zabezpečené alternatívnymi spôsobmi.
„Cieľom zmeny pôvodného zámeru je snaha vyhnúť sa scenáru obdobnej verejnej investície, ktorý nastal pri realizácii podobného centra pre veľkého investora,“ píše sa v materiáli.
Rozpočtované kapitálové výdavky pre People centrum boli vo výške 40 miliónov eur. Ďalších 25 miliónov eur mali tvoriť prevádzkové náklady.
Spoločnosť Valaliky Industrial Park pripomenula, že zámer výstavby People centra pre doplnenie občianskej vybavenosti v blízkosti strategického parku nebol súčasťou investičnej zmluvy s hlavným investorom v strategickom parku - automobilkou Volvo. „Vzhľadom na omeškanie, v ktorom súčasné vedenie spoločnosti Valaliky Industrial Park tento projekt zdedilo, sa aktuálne všetky aktivity sústreďujú primárne na výstavbu samotného priemyselného parku a priľahlej infraštruktúry tak, aby nebolo ohrozené plnenie míľnikov vyplývajúcich zo spomínanej zmluvy,“ uviedla pre TASR štátna firma.
Služby občianskej vybavenosti sa podľa nej plánujú vybudovať v rámci výstavby okolitých objektov, ktoré sa realizujú vo zvyšnej časti strategického parku s cieľom podporiť verejnoprospešné aktivity v regióne.
People centrum malo vzniknúť na základe nezáväzného listu o zámere z 30. júna 2022. O tom, že sa v súčasnosti neplánuje realizovať, sa píše aj v správe o priebežnom plnení záväzkov vyplývajúcich z investičnej zmluvy a priebežnej realizácii významných investícií strategického územia Valaliky, ktorú vláda vzala na vedomie tento rok v júni. V nej sa tiež uvádza, že jednotlivé relevantné funkcie, ktoré malo People centrum plniť, budú zabezpečené alternatívnymi spôsobmi.
„Cieľom zmeny pôvodného zámeru je snaha vyhnúť sa scenáru obdobnej verejnej investície, ktorý nastal pri realizácii podobného centra pre veľkého investora,“ píše sa v materiáli.
Rozpočtované kapitálové výdavky pre People centrum boli vo výške 40 miliónov eur. Ďalších 25 miliónov eur mali tvoriť prevádzkové náklady.