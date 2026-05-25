Pepco Group: Predbežné výsledky za šesť mesiacov
Úspešná realizácia stratégie vedie k výraznému rastu zisku a výnosov pre akcionárov.
Autor OTS
Bratislava 25. mája (OTS) - Spoločnosť Pepco Group N.V. („Pepco Group“), popredný celoeurópsky maloobchodný reťazec so zľavneným tovarom, dnes zverejnila neauditované predbežné výsledky za šesťmesačné obdobie končiace 31. marec 2026.
STRATEGICKÉ HLAVNÉ BODY
Napriek náročným podmienkam na trhu dosiahla spoločnosť Pepco rast založený na objeme predaja, keďže sa naďalej zameriavame na zdokonaľovanie našej ponuky pre zákazníkov prostredníctvom nových produktových radov, lepšej čerstvosti a vylepšeného vizuálneho merchandisingu, pričom si zachovávame ceny na úrovni vedúcej na trhu.
Ekonomika predajní v západnej Európe sa naďalej zlepšuje, pričom marže EBITDA predajní na Pyrenejskom polostrove a v Taliansku sa stále viac približujú úrovni celej skupiny. V kombinácii s výrazným rastom tržieb na porovnateľnej báze (LFL) nám to dáva istotu, že teraz môžeme urýchliť rozširovanie našich predajní v regióne, pričom v rokoch 2027 až 2030 očakávame otvorenie najmenej 600 nových predajní na existujúcich trhoch, čím zdvojnásobíme našu prítomnosť v západnej Európe, a to nad rámec našich súčasných plánov týkajúcich sa predajní.
Úspešné spustenie našej novej mobilnej aplikácie v Poľsku vo februári 2026 s cieľom posilniť angažovanosť a lojalitu zákazníkov. Aplikácia zaznamenala od spustenia približne 2 milióny stiahnutí a viac ako 1 milión zákazníkov sa prihlásilo do nášho vernostného programu „Pepco Club“. Tieto počiatočné výsledky sú povzbudivé, pričom zákazníci klubu vykazujú približne dvojnásobne vyššie výdavky ako zákazníci, ktorí nie sú členmi klubu
Očakáva sa, že oddelenie Dealz bude dokončené v fiškálnom roku 2026. Práce v tejto oblasti prebiehajú a o pokroku budeme trh včas informovať
V komentári k výsledkom generálny riaditeľ Stephan Borchert uviedol: „Som nesmierne hrdý na to, čo tím spoločnosti Pepco dosiahol v uplynulom finančnom roku FY25, v ktorom sme dosiahli podstatný pokrok v súlade s našou stratégiou predstavenou na konferencii CMD v marci 2025. Naše výsledky v prvej polovici finančného roka 2026 sú opäť ďalším dôkazom obnovenej sily spoločnosti Pepco. Napriek konkurenčnému prostrediu na našich trhoch a pretrvávajúcej geopolitickej neistote sme dosiahli odolné výsledky v oblasti tržieb, pričom tržby skupiny vzrástli o 5,0 % na 2,5 miliardy eur a spoločnosť Pepco zaznamenala už šiesty po sebe idúci štvrťrok pozitívneho medziročného rastu.
Okrem vývoja tržieb sa výrazne zvýšila aj naša ziskovosť. Výrazné zvýšenie hrubej marže o 250 bázických bodov a zlepšenie prevádzkovej páky v rámci našej divízie Pepco prispeli k rastu základného EBITDA o 17,5 %. Je to jasný dôkaz toho, že ťažké rozhodnutia, ktoré sme prijali s cieľom zjednodušiť a preorientovať naše podnikanie, teraz začínajú prinášať očakávané výsledky.
Na našej ceste k digitalizácii sme dosiahli aj dôležité míľniky. Spustenie našej novej mobilnej aplikácie v Poľsku prekonalo naše očakávania a doplnilo našu novú webovú stránku určenú spotrebiteľom, čím sa výrazne rozšírili možnosti, ako môžu naši zákazníci objavovať naše produkty. Práve na týchto základoch budeme budovať osobitejší a pútavejší vzťah s našou rastúcou zákazníckou základňou.
Pokiaľ ide o budúcnosť, naďalej verím v rastový potenciál tohto podnikania. Zlepšujúca sa rentabilita predajní, ktorú pozorujeme v západnej Európe, nás utvrdzuje v rozhodnutí rozširovať naše ambície v tejto oblasti, pričom v súčasnosti plánujeme otvoriť najmenej 600 nových predajní v priebehu štyroch rokov medzi fiškálnymi rokmi 2027 a 2030 – čím zdvojnásobíme našu prítomnosť v regióne. Zahajujeme tiež starostlivo riadenú skúšobnú prevádzku vo vybraných oblastiach Ukrajiny, trhu, kde má Pepco už skutočné povedomie o značke a ktorý predstavuje pre skupinu v priebehu času potenciálne významnú novú príležitosť na rast.
Základom toho všetkého je nový rámec pre výplatu kapitálu, ktorý dnes oznamujeme a ktorý odráža našu dôveru v schopnosť skupiny generovať hotovosť a v silu jej bilancie. Zaviazali sme sa, že budeme akcionárom každoročne vyplácať prebytok pákového voľného cash flow z predchádzajúceho roka – prostredníctvom kombinácie pravidelných dividend, spätného odkúpenia akcií a mimoriadnych dividend – a zároveň urýchľovať naše strategické investície do rastu. Okrem toho plánujeme v fiškálnom roku 2026 uskutočniť mimoriadnu jednorazovú návratnosť kapitálu vo výške až 400 miliónov eur.
Tento záväzok, napriek neistému geopolitickému prostrediu, podčiarkuje našu dôveru v našu stratégiu, silu našej ponuky pre zákazníkov a schopnosť spoločnosti Pepco vytvárať dlhodobú hodnotu.”
(Poznámka: Uvedené čísla zahŕňajú spoločnosť Dealz a vychádzajú z pokračujúcich činností k 31. marcu 2026, pokiaľ nie je uvedené inak.)
AKTUÁLNY OBCHOD
Za doterajšiu časť tretieho štvrťroka (6 týždňov do 16. mája 2026) zaznamenala spoločnosť Pepco nárast tržieb na porovnateľnej báze o +1,5 % bez započítania rýchloobrátkového tovaru (bez zmeny vrátane rýchloobrátkového tovaru). V dvojročnom horizonte za rovnaké obdobie dosiahol medziročný nárast tržieb +10,2 % bez FMCG (+6,5 % vrátane FMCG). V západnej Európe pokračoval silný obchodný výkon s dvojciferným medziročným nárastom tržieb za rovnaké obdobie.
Výsledky za apríl ovplyvnilo na niektorých z našich kľúčových trhov v strednej a východnej Európe (CEE) nezvyčajne chladné počasie, najmä v severnej časti regiónu CEE, čo spôsobilo oneskorenie sezónneho prechodu na letné kolekcie a negatívne ovplyvnilo predajné objemy. Okrem toho to odráža skorší termín Veľkej noci v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď sa časť prínosu preniesla do druhého štvrťroka. Ak zohľadníme mesiace marec a apríl spolu, aby sme vylúčili vplyv Veľkej noci, tržby Pepco LFL vzrástli o +2,1 % bez FMCG (bez zmeny vrátane FMCG).
Spoločnosť Pepco zaznamenala výrazný nárast dynamiky v dvoch týždňoch do 16. mája 2026, pričom LFL vzrástol o +11,6 % bez FMCG (+10,2 % vrátane FMCG). K tomuto nárastu prispeli kategórie odevov aj všeobecného tovaru, pričom pozitívny príspevok k LFL bol zaznamenaný vo všetkých krajinách.
VÝHĽAD
Skupina potvrdzuje svoje nedávno aktualizované prognózy na fiškálny rok 2026. Očakáva sa, že medziročný nárast tržieb za celý rok dosiahne 6 % až 8 %, pričom v druhej polovici roka by sa mal vytratiť negatívny vplyv ukončenia pôsobenia v segmente rýchloobrátkového tovaru (FMCG). Prognóza otvorenia približne 250 nových predajní (v čistom vyjadrení) v fiškálnom roku 2026 zostáva nezmenená.
Vo fiškálnom roku 2026 sa očakáva nárast základného EBITDA skupiny podľa IFRS 16 v nízkych desiatkach percent (fiškálny rok 2025: 865 mil. EUR), keďže hrubá marža by mala dosiahnuť minimálne 49,0 % (oproti predchádzajúcim 48,0 %), s dodatočným prínosom pre hrubú maržu vo výške 40 bázických bodov v súvislosti s ukončením činnosti v segmente FMCG. Rast základnej EBITDA v druhej polovici roka sa spomalí, keďže spoločnosť absorbuje nárast nákladov na transformáciu (25 až 35 mil. EUR na ročnej báze), ako bolo zdôraznené v decembri 2025. Predpokladá sa, že celoročný čistý základný zisk vzrastie najmenej o 50 % (FY25: 219 mil. EUR), pričom sa očakáva vyšší rast EPS odrážajúci vplyv nášho programu spätného odkúpenia akcií.
Tvorba hotovosti zostala v fiškálnom roku 2026 na vysokej úrovni a spoločnosť teraz očakáva, že tvorba voľného peňažného toku bez zohľadnenia zadlženosti prekročí 250 miliónov eur (predtým > 200 miliónov eur), bez zohľadnenia akéhokoľvek vplyvu potenciálnej transakcie s Dealz. Ide o výsledok po započítaní kapitálových výdavkov na hornej hranici nášho strednodobého odhadu v rozmedzí 160 až 180 miliónov eur ročne, čo odráža najmä načasovanie výdavkov na technológie a zvýšený počet atraktívnych investičných príležitostí v oblasti predajní.
PROGRAM SPÄTNÉHO VÝKUPU AKCIÍ
Na podujatí Capital Markets Day v marci 2025 predstavenstvo schválilo program spätného výkupu akcií v hodnote až 200 miliónov eur, ktorý bude možné využiť v priebehu finančných rokov 2025 až 2027. Medzi priority patrilo dôrazné zameranie na optimalizáciu voľného peňažného toku a premyslené alokovanie kapitálu v priebehu času, vrátane výnosov pre akcionárov s cieľom posilniť tvorbu hodnoty.
Skupina dokončila poslednú tranžu tohto spätného odkúpenia v hodnote 52,9 milióna eur 15. mája 2026, čím predčasne dokončila celý program v hodnote 200 miliónov eur. Všetky nakúpené akcie sú držané vo vlastnom majetku. Po dokončení je v obehu celkovo 577 451 935 akcií skupiny Pepco, čo zahŕňa 546 034 737 akcií v obehu a 31 417 198 akcií držaných vo vlastnom majetku. Podrobnosti o našich budúcich plánoch alokácie kapitálu sú uvedené nižšie.
ROZDEĽOVANIE KAPITÁLU
Vzhľadom na to, že naša stratégia napreduje podľa plánu a jej realizácia sa zrýchľuje, dnes oznamujeme vylepšenie nášho rámca alokácie kapitálu a výplaty dividend akcionárom. Náš aktualizovaný rámec je navrhnutý s ohľadom na dlhodobé vytváranie hodnoty a poskytuje akcionárom vyššie výnosy pri zachovaní silnej bilancie.
Naša divízia Pepco dosahovala v priebehu posledných 12 až 18 mesiacov vynikajúce výsledky a vyznačuje sa vysokou schopnosťou generovať hotovosť. Súčasný aj budúci rast, ako aj strategické investície do našich prevádzkových platforiem a rozširovania omni-kanálového predaja sú plne financované a zároveň generujú značný zostatkový voľný peňažný tok (ktorý je k dispozícii na výplatu výnosov akcionárom).
Očakáva sa, že základný voľný peňažný tok skupiny (bez zohľadnenia zadlženosti) za fiškálny rok 2026 výrazne prekročí náš predchádzajúci odhad (> 200 mil. EUR). Naša súčasná finančná páka pred zavedením IFRS 16 na úrovni 0,2x je výrazne pod našim cieľovým rozpätím (0,5x – 1,5x), a to napriek tomu, že sme v fiškálnom roku 2026 doteraz vrátili akcionárom kapitál vo výške viac ako 200 mil. EUR vo forme dividend (53 mil. EUR) a programu spätného odkúpenia akcií (150 mil. EUR). Skupina preto zamýšľa prijať strategické opatrenia s cieľom priblížiť svoju finančnú páku v fiškálnom roku 2026 k hodnote cca 1,0x, aby zabezpečila efektívnu bilanciu a nižšie náklady na kapitál, pričom si zachová trvalú finančnú flexibilitu.
V dôsledku toho spoločnosť Pepco dnes potvrdzuje svoj záväzok vrátiť prebytočnú hotovosť akcionárom, s výnimkou strategických investícií na rozvoj podnikania a posilnenie našej prevádzkovej platformy.
V účtovnom roku 2026 má skupina v úmysle vrátiť akcionárom kapitál vo výške až 400 miliónov eur prostredníctvom dodatočného mimoriadneho jednorazového spätného odkúpenia akcií na pomernom základe. Očakáva sa, že sa na ňom bude podieľať aj spoločnosť Ibex, majoritný akcionár skupiny. V dôsledku tohto vrátenia kapitálu sa finančná páka skupiny zvýši na približne 1,0-násobok EBITDA pred uplatnením IFRS 16, čím sa finančná páka dostane do stredu nášho cieľového rozpätia 0,5-násobok – 1,5-násobok. Ďalšie podrobnosti o tomto procese budú oznámené v primeranom čase.
Od fiškálneho roka 2027 plánuje skupina vrátiť akcionárom celý prebytok voľného peňažného toku (po úhrade úrokov) z predchádzajúcich rokov, s výnimkou strategických investícií zameraných na rast podniku a posilnenie našej prevádzkovej platformy. K tomuto vráteniu dôjde prostredníctvom kombinácie spätného odkúpenia akcií a dividend (pravidelných aj mimoriadnych):
• Pravidelná dividenda: Skupina zaviedla v účtovnom roku 2024 prvú dividendu na základe výplatného pomeru vo výške 20 % celoročného základného čistého zisku. Vzhľadom na náš zámer zvýšiť výnosy z kapitálu pre akcionárov a v nadväznosti na úspešné refinancovanie a posilnenie bilancie v účtovnom roku 2025 bol výplatný pomer dividend zvýšený na 25 % celoročného základného čistého zisku. V rámci nového rámca alokácie kapitálu predstavenstvo očakáva, že pomer výplaty dividend sa v priebehu nasledujúcich niekoľkých rokov postupne zvýši na úroveň 40 %. Predstavenstvo naďalej očakáva, že dividenda zostane stabilná alebo sa bude postupne zvyšovať na celoročnej báze, s výhradou akýchkoľvek významných interných alebo externých faktorov.
• Spätné odkúpenie akcií a mimoriadne dividendy: Akákoľvek prebytočná voľná hotovosť po zaplatení bežnej dividendy sa má vrátiť akcionárom v nasledujúcom finančnom roku prostredníctvom spätného odkúpenia akcií a/alebo mimoriadnych dividend. Toto bude závisieť od pokračujúcej silnej výkonnosti spoločnosti, dodržiavania nášho cieľového rozpätia finančnej páky (0,5-násobok až 1,5-násobok EBITDA pred zavedením IFRS 16) a od podmienok na trhu.
Tento vylepšený rámec alokácie kapitálu podčiarkuje našu dôveru vo významný rastový potenciál skupiny, silnú tvorbu voľných peňažných tokov a posilnenú bilanciu a odráža náš záväzok vytvárať vyššiu dlhodobú hodnotu pre všetkých našich akcionárov.
REFINANCOVANIE
Financovanie mimoriadneho jednorazového vrátenia kapitálu vo výške až 400 miliónov eur bude zabezpečené kombináciou existujúcich interných peňažných rezerv Skupiny a externého dlhového financovania. S cieľom realizovať túto návratnosť kapitálu v zamýšľanom rozsahu má skupina v úmysle prijať nový úver v skromnej výške, čím sa pákový efekt pred zavedením IFRS 16 zvýši na približne 1,0-násobok EBITDA – v súlade s deklarovaným cieľovým rozpätím skupiny 0,5x–1,5x, čo predstavuje obozretné a efektívne využitie bilancie. Skupina začala rokovania so svojimi bankovými partnermi o zložke externého dlhu tohto financovania a ďalšie podrobnosti budú zverejnené v primeranom čase.
(Obsah tejto priebežnej správy nebol auditovaný ani preskúmaný nezávislým externým audítorom.)
