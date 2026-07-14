< sekcia Ekonomika
Pepco Group zverejnila výsledky za tretí štvrťrok finančného roka 2026
Spoločnosť Pepco Group N.V., popredný celoeurópsky diskontný maloobchodný predajca sortimentu pre domácnosť, zverejnila zverejnila výsledky za tretí štvrťrok finančného roka 2026. Sledované obdobie sa skončilo 30. júna 2026.
Autor OTS,aktualizované
Bratislava 14. júna (OTS) - Skupina zároveň pripomenula, že 3. júna 2026 oznámila dohodu o predaji svojej poľskej siete Dealz Poland. Tým završuje strategický odchod z maloobchodu s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom (FMCG) a transformuje sa na spoločnosť zameranú výlučne na rozvoj značky Pepco. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky zverejnené finančné a prevádzkové ukazovatele sa preto vzťahujú na skupinu bez spoločnosti Dealz, teda na značku Pepco spolu s centrálnymi podpornými funkciami.
• Značka Pepco pokračovala v silnom raste aj počas tretieho štvrťroka finančného roka 2026. Tržby medziročne vzrástli o 8,5 %, pričom rast zaznamenala naprieč väčšinou trhov.
• Porovnateľné tržby (like-for-like, LFL) bez segmentu FMCG vzrástli o 5,4 %, zatiaľ čo vrátane FMCG stúpli o 4,2 %. Rast podporil pozitívny záujem zákazníkov o nové produktové rady, ako aj dôraz spoločnosti na atraktívnejšiu cenovú ponuku.
• Motorom rastu bola západná Európa, kde porovnateľné tržby (LFL) bez segmentu FMCG vzrástli v treťom štvrťroku o 15 %. Regióny CEE South aj CEE North zaznamenali zhodný rast LFL bez FMCG na úrovni 3,6 %, a to aj napriek silnej porovnávacej základni z predchádzajúcich rokov.
• Na dvojročnej báze bol rast tržieb LFL za Q3 FY26 bez FMCG +10,2 %, čo zdôrazňuje trvalé zlepšenie základného podnikania.
• Pokračujúci pokrok v hrubej marži, medziročný nárast o 290 bázických bodov na 51,9 % v 9. mesiaci fiškálneho roka 2026, poháňaný efektívnosťou obstarávania a priaznivými efektmi v devizovom sektore.
• V treťom štvrťroku finančného roka 2026 spoločnosť otvorila v čistom vyjadrení 74 nových predajní značky Pepco, čím ich celkový počet od začiatku roka vzrástol na 136. Ku koncu sledovaného obdobia prevádzkovala sieť celkovo 4 151 predajní. Do konca finančného roka 2026 plánuje otvoriť približne 250 nových predajní v čistom vyjadrení.
• Po predaji siete Dealz spoločnosť zlepšila výhľad hospodárenia na finančný rok 2026. Po novom očakáva hrubú maržu na úrovni približne 51 % (predtým viac ako 49,4 %), rast ukazovateľa EBITDA v stredných hodnotách pásma „teen“ (predtým v nižších hodnotách tohto pásma) a nefinancovaný voľný peňažný tok (unlevered free cash flow) okolo 300 miliónov eur, oproti predchádzajúcemu odhadu viac ako 250 miliónov eur.
• Spoločnosť zároveň potvrdila, že pokračuje v realizácii už skôr oznámeného programu spätného odkúpenia akcií formou tender offer v hodnote až 400 miliónov eur. Jeho dokončenie naďalej očakáva do konca finančného roka 2026.
K výsledkom sa vyjadril Stephan Borchert, generálny riaditeľ skupiny Pepco:
„Naša vynikajúca výkonnosť v treťom štvrťroku odráža pokračujúcu realizáciu stratégie New Pepco, silu značky Pepco a stabilitu, ktorú postupne budujeme naprieč celým podnikaním. Porovnateľné tržby značky Pepco vzrástli bez započítania segmentu FMCG o 5,4 %, pričom na dvojročnej báze dosiahli dvojciferný rast. Výsledky potvrdzujú, že zlepšenia v dostupnosti tovaru, cenovej konkurencieschopnosti a rozšírení produktových radov pozitívne reagujú na potreby zákazníkov. Naša západoeurópska divízia zaznamenala mimoriadne úspešný štvrťrok, keď porovnateľné tržby bez FMCG vzrástli o 15 %. Tento výsledok posilňuje našu dôveru v ďalšie zrýchlenie rastu v tomto regióne.“
"Dňa 3. júna 2026 sme sa dohodli na predaji nášho podniku Dealz Poland, čím sme zavŕšili strategickú transformáciu nášho portfólia na skupinu zameranú výlučne na značku Pepco, a dokončili sme náš odchod z maloobchodného FMCG po predaji Poundland v júni 2025.“
„Vďaka jednoduchšej organizačnej štruktúre, silnej tvorbe hotovosti a pokračujúcemu rastu značky Pepco hľadíme do budúcnosti s dôverou. Naším cieľom je pokračovať v ziskovom raste a prinášať akcionárom vyššiu návratnosť.“
Foto: Pepco
Dňa 3. júna 2026 skupina oznámila dohodu o predaji svojho podnikania Dealz Poland – vrátane 100 % obchodného podielu v spoločnosti Dealz Poland sp. z o.o. – spoločnosti Modella Capital, špecializovanému európskemu investorovi v maloobchode. Transakcia bola uzatvorená za symbolickú kúpnu cenu 1 PLN. Predaj Dealz Poland predstavuje posledný krok v stratégii skupiny zameranej na zjednodušenie organizačnej štruktúry a koncentráciu na rýchlejšie rastúci a maržovo atraktívnejší segment oblečenia a všeobecného spotrebného tovaru pod značkou Pepco, ktorú spoločnosť predstavila počas Dňa kapitálových trhov v roku 2025. Transakcia zároveň završuje odchod skupiny z maloobchodu s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom (FMCG) po predaji siete Poundland v júni 2025.
Spoločnosť Modella už získala súhlas regulačných orgánov pre hospodársku súťaž, pričom dokončenie transakcie sa očakáva v najbližšom období. Po uzavretí predaja poskytne skupina Pepco Group spoločnosti Dealz Poland financovanie kryté aktívami v hodnote až do ekvivalentu 20 miliónov GBP so splatnosťou 18 mesiacov, pričom úver bude zabezpečený zásobami. Zároveň uzatvorí dohodu o podiele na budúcom výnose z predaja (Exit Participation Agreement), ktorá jej zabezpečí nárok na 35 % čistého peňažného výnosu z prípadného budúceho predaja siete Dealz, a to bez časového obmedzenia. Súčasťou transakcie budú aj dohody o prechodných službách, ktoré zabezpečia podporu počas obmedzeného prechodného obdobia.
Po dokončení transakcie bude spoločnosť Dealz v konsolidovanom výkaze ziskov a strát skupiny prekvalifikovaná medzi ukončené činnosti a úplne vyradená z konsolidácie v rámci účtovnej závierky skupiny za finančný rok 2026. S cieľom poskytnúť analytikom a investorom lepšiu porovnateľnosť údajov vedenie spoločnosti zverejnilo neauditované pro forma finančné výsledky skupiny, v ktorých boli výsledky Dealz prekvalifikované medzi ukončené činnosti za finančný rok 2025, prvý polrok finančného roka 2025 a prvý polrok finančného roka 2026.
Úplné znenie tlačovej správy nájdete tu: https://www.pepcogroup.eu/media-news/pepco-group-q3-trading-update/
Foto: Pepco
KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY
• Značka Pepco pokračovala v silnom raste aj počas tretieho štvrťroka finančného roka 2026. Tržby medziročne vzrástli o 8,5 %, pričom rast zaznamenala naprieč väčšinou trhov.
• Porovnateľné tržby (like-for-like, LFL) bez segmentu FMCG vzrástli o 5,4 %, zatiaľ čo vrátane FMCG stúpli o 4,2 %. Rast podporil pozitívny záujem zákazníkov o nové produktové rady, ako aj dôraz spoločnosti na atraktívnejšiu cenovú ponuku.
• Motorom rastu bola západná Európa, kde porovnateľné tržby (LFL) bez segmentu FMCG vzrástli v treťom štvrťroku o 15 %. Regióny CEE South aj CEE North zaznamenali zhodný rast LFL bez FMCG na úrovni 3,6 %, a to aj napriek silnej porovnávacej základni z predchádzajúcich rokov.
• Na dvojročnej báze bol rast tržieb LFL za Q3 FY26 bez FMCG +10,2 %, čo zdôrazňuje trvalé zlepšenie základného podnikania.
• Pokračujúci pokrok v hrubej marži, medziročný nárast o 290 bázických bodov na 51,9 % v 9. mesiaci fiškálneho roka 2026, poháňaný efektívnosťou obstarávania a priaznivými efektmi v devizovom sektore.
• V treťom štvrťroku finančného roka 2026 spoločnosť otvorila v čistom vyjadrení 74 nových predajní značky Pepco, čím ich celkový počet od začiatku roka vzrástol na 136. Ku koncu sledovaného obdobia prevádzkovala sieť celkovo 4 151 predajní. Do konca finančného roka 2026 plánuje otvoriť približne 250 nových predajní v čistom vyjadrení.
• Po predaji siete Dealz spoločnosť zlepšila výhľad hospodárenia na finančný rok 2026. Po novom očakáva hrubú maržu na úrovni približne 51 % (predtým viac ako 49,4 %), rast ukazovateľa EBITDA v stredných hodnotách pásma „teen“ (predtým v nižších hodnotách tohto pásma) a nefinancovaný voľný peňažný tok (unlevered free cash flow) okolo 300 miliónov eur, oproti predchádzajúcemu odhadu viac ako 250 miliónov eur.
• Spoločnosť zároveň potvrdila, že pokračuje v realizácii už skôr oznámeného programu spätného odkúpenia akcií formou tender offer v hodnote až 400 miliónov eur. Jeho dokončenie naďalej očakáva do konca finančného roka 2026.
K výsledkom sa vyjadril Stephan Borchert, generálny riaditeľ skupiny Pepco:
„Naša vynikajúca výkonnosť v treťom štvrťroku odráža pokračujúcu realizáciu stratégie New Pepco, silu značky Pepco a stabilitu, ktorú postupne budujeme naprieč celým podnikaním. Porovnateľné tržby značky Pepco vzrástli bez započítania segmentu FMCG o 5,4 %, pričom na dvojročnej báze dosiahli dvojciferný rast. Výsledky potvrdzujú, že zlepšenia v dostupnosti tovaru, cenovej konkurencieschopnosti a rozšírení produktových radov pozitívne reagujú na potreby zákazníkov. Naša západoeurópska divízia zaznamenala mimoriadne úspešný štvrťrok, keď porovnateľné tržby bez FMCG vzrástli o 15 %. Tento výsledok posilňuje našu dôveru v ďalšie zrýchlenie rastu v tomto regióne.“
"Dňa 3. júna 2026 sme sa dohodli na predaji nášho podniku Dealz Poland, čím sme zavŕšili strategickú transformáciu nášho portfólia na skupinu zameranú výlučne na značku Pepco, a dokončili sme náš odchod z maloobchodného FMCG po predaji Poundland v júni 2025.“
„Vďaka jednoduchšej organizačnej štruktúre, silnej tvorbe hotovosti a pokračujúcemu rastu značky Pepco hľadíme do budúcnosti s dôverou. Naším cieľom je pokračovať v ziskovom raste a prinášať akcionárom vyššiu návratnosť.“
Foto: Pepco
PREDAJ DEALZ POĽSKO
Dňa 3. júna 2026 skupina oznámila dohodu o predaji svojho podnikania Dealz Poland – vrátane 100 % obchodného podielu v spoločnosti Dealz Poland sp. z o.o. – spoločnosti Modella Capital, špecializovanému európskemu investorovi v maloobchode. Transakcia bola uzatvorená za symbolickú kúpnu cenu 1 PLN. Predaj Dealz Poland predstavuje posledný krok v stratégii skupiny zameranej na zjednodušenie organizačnej štruktúry a koncentráciu na rýchlejšie rastúci a maržovo atraktívnejší segment oblečenia a všeobecného spotrebného tovaru pod značkou Pepco, ktorú spoločnosť predstavila počas Dňa kapitálových trhov v roku 2025. Transakcia zároveň završuje odchod skupiny z maloobchodu s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom (FMCG) po predaji siete Poundland v júni 2025.
Spoločnosť Modella už získala súhlas regulačných orgánov pre hospodársku súťaž, pričom dokončenie transakcie sa očakáva v najbližšom období. Po uzavretí predaja poskytne skupina Pepco Group spoločnosti Dealz Poland financovanie kryté aktívami v hodnote až do ekvivalentu 20 miliónov GBP so splatnosťou 18 mesiacov, pričom úver bude zabezpečený zásobami. Zároveň uzatvorí dohodu o podiele na budúcom výnose z predaja (Exit Participation Agreement), ktorá jej zabezpečí nárok na 35 % čistého peňažného výnosu z prípadného budúceho predaja siete Dealz, a to bez časového obmedzenia. Súčasťou transakcie budú aj dohody o prechodných službách, ktoré zabezpečia podporu počas obmedzeného prechodného obdobia.
Po dokončení transakcie bude spoločnosť Dealz v konsolidovanom výkaze ziskov a strát skupiny prekvalifikovaná medzi ukončené činnosti a úplne vyradená z konsolidácie v rámci účtovnej závierky skupiny za finančný rok 2026. S cieľom poskytnúť analytikom a investorom lepšiu porovnateľnosť údajov vedenie spoločnosti zverejnilo neauditované pro forma finančné výsledky skupiny, v ktorých boli výsledky Dealz prekvalifikované medzi ukončené činnosti za finančný rok 2025, prvý polrok finančného roka 2025 a prvý polrok finančného roka 2026.
Úplné znenie tlačovej správy nájdete tu: https://www.pepcogroup.eu/media-news/pepco-group-q3-trading-update/
Foto: Pepco