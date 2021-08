PepsiCo predá podiel vo výrobcoch džúsov Tropicana a Naked

Paríž 3. augusta (TASR) - Americký výrobca nápojov PepsiCo v utorok oznámil, že predá väčšinový podiel vo svojich značkách džúsov Tropicana a Naked francúzskemu investičnému fondu PAI Partners za 3,3 miliardy USD (2,78 miliardy eur), pretože sa snaží zjednodušiť svoj sortiment a odkloniť sa od nápojov s vysokým obsahom cukru.



Koncern PepsiCo, ktorý kúpil Tropicanu v roku 1998 za zhruba 3,3 miliardy USD a Naked Juice o desať rokov neskôr za 150 miliónov USD, si v novom spoločnom podniku ponechá 39 % podiel a výhradné distribučné práva v USA pre obe značky.



Časť z výnosu z predaja plánuje investovať do zdravšieho občerstvenia (snacks), nápojov s nulovými kalóriami a produktov ako SodaStream, uvádza sa vo vyhlásení.



Podmienky dohody zahŕňajú „nezrušiteľnú opciu na predaj určitých (iných) džúsov v Európe“ do začiatku roku 2022. Musia ich však schváliť príslušné regulačné úrady.



Spoločnosť PepsiCo kúpila SodaStream v roku 2018 za 3,2 miliardy USD v rámci zamerania sa na trh so zdravým jedlom a nápojmi.



Predaj džúsov priniesol v roku 2020 PepsiCo približne 3 miliardy USD, ale ziskové marže boli nižšie ako u ostatných produktov.



Spoločný podnik s PAI Partners umožní americkému koncernu ponechať si časť príjmov z džúsov a sústrediť sa na ziskovejšie značky.



Frédéric Stevenin z PAI Partners zase uviedol, že „existuje veľký potenciál rastu, ktorý je možné dosiahnuť prostredníctvom investícií do inovácií produktov, rozšírenia kategórií a sortimentu džúsových a chladených nápojov“.



Od začiatku roku 2000 si spoločnosť PAI Partners postupne vybudovala 50 % podiel v značke jogurtov Yoplait.



(1 EUR = 1,1886 USD)