PepsiCo zvýšil zisk v 1. kvartáli o viac než pätinu
Čiastočne sa pod to podpísalo zotavenie potravinového biznisu na kľúčovom severoamerickom trhu.
Autor TASR
New York 16. apríla (TASR) - Americký nápojový koncern PepsiCo zaznamenal v 1. štvrťroku zvýšenie tržieb o takmer desatinu a zisku o viac než štvrtinu, pričom výsledky prekonali očakávania. Čiastočne sa pod to podpísalo zotavenie potravinového biznisu na kľúčovom severoamerickom trhu. Informovali o tom portál RTTNews a portál spravodajskej televízie CNBC.
Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že za prvé tri mesiace roka dosiahla čistý zisk 3,33 miliardy USD (2,83 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 27,3 %.
Po úprave o mimoriadne položky vykázala firma PepsiCo zisk 2,20 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,61 USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,55 USD/akcia.
Tržby dosiahli 19,44 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tak zvýšili o 8,5 %. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Tí predpokladali tržby za 1. kvartál na úrovni 18,94 miliardy USD.
Tržby a následne zisk v nemalej miere podporil fakt, že potravinový biznis PepsiCo v Severnej Amerike zaznamenal po vyše dvoch rokoch rast objemu predaja. Biznisu, ktorý zahrnuje značky ako Lay‘s, Tostitos, Doritos a Cheetos, sa od zrýchlenia inflácie v roku 2022 nedarilo, keďže v danom období firma zvýšila ceny produktov a zákazníci si zvolili lacnejšie výrobky. PepsiCo však vo februári ceny týchto produktov znížila a zákazníci sa opäť začali vracať. Objem predaja v rámci tohto biznisu potom za 1. kvartáli vzrástol medziročne o 2 %.
(1 EUR = 1,178 USD)
Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že za prvé tri mesiace roka dosiahla čistý zisk 3,33 miliardy USD (2,83 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 27,3 %.
Po úprave o mimoriadne položky vykázala firma PepsiCo zisk 2,20 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,61 USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,55 USD/akcia.
Tržby dosiahli 19,44 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tak zvýšili o 8,5 %. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Tí predpokladali tržby za 1. kvartál na úrovni 18,94 miliardy USD.
Tržby a následne zisk v nemalej miere podporil fakt, že potravinový biznis PepsiCo v Severnej Amerike zaznamenal po vyše dvoch rokoch rast objemu predaja. Biznisu, ktorý zahrnuje značky ako Lay‘s, Tostitos, Doritos a Cheetos, sa od zrýchlenia inflácie v roku 2022 nedarilo, keďže v danom období firma zvýšila ceny produktov a zákazníci si zvolili lacnejšie výrobky. PepsiCo však vo februári ceny týchto produktov znížila a zákazníci sa opäť začali vracať. Objem predaja v rámci tohto biznisu potom za 1. kvartáli vzrástol medziročne o 2 %.
(1 EUR = 1,178 USD)