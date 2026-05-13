Streda 13. máj 2026
Percento ekonómov očakávajúcich rast úrokov zo strany BoE sa zvyšuje

Muž kráča pred budovou Bank of England vo finančnej štvrti v Londýne, 5. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 13. mája (TASR) - Väčšina ekonómov naďalej počíta s tým, že britská centrálna banka tento rok s úrokovými sadzbami hýbať nebude, počet ekonómov, ktorí predpokladajú, že by ich mohla aspoň raz zvýšiť, však postupne rastie. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá uskutočnila prieskum medzi ekonómami.

Bank of England (BoE) koncom apríla ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni 3,75 %, keď za to hlasovalo z deväťčlenného menového výboru celkovo osem členov. Iba jeden, hlavný ekonóm BoE Huw Pill, hlasoval za zvýšenie sadzby o 25 bázických bodov na 4 %. Banka však nevylúčila, že v prípade mimoriadne nepriaznivého vývoja by mohla k zvýšeniu pristúpiť.

Aj medzi ekonómami sa pomaly zvyšuje počet tých, ktorí to nevylučujú. V najnovšom prieskume Reuters takmer 40 % z celkovo 56 oslovených ekonómov uviedlo, že do konca roka očakáva aspoň jedno zvýšenie úrokových sadzieb zo strany BoE. V predchádzajúcom prieskume minulý mesiac s takýmto vývojom počítalo 23 % anketovaných.

To je výrazný obrat v porovnaní s prieskumom na začiatku roka, keď sa nepočítalo s útokom USA a Izraela na Irán a vojnou na Blízkom východe. Vtedy takmer všetci oslovení analytici predpokladali, že Bank of England začne úrokové sadzby znižovať.
