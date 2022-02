Perry Talents otvára 6. ročník akceleračného programu pre startupy

Bratislava 18. februára (TASR) - Akceleračný program pre začínajúcich podnikateľov Perry Talents otvára svoj 6. ročník. Inovatívne startupy sa doň môžu prihlásiť do 28. februára. Ide o intenzívny trojmesačný program, počas ktorého budú môcť zakladatelia startupov pracovať na svojich projektoch a zdokonaľovať svoje biznisové zručnosti. TASR o tom informovala Laura Miškovová zo spoločnosti. Žiadané sú najmä startupy z oblasti zdravotníctva.



Nový ročník akceleračného programu sa začne v marci. Účastníkov čakajú workshopy s lektormi, individuálny mentoring s expertmi z rôznych oblastí, rozhovory s úspešnými zakladateľmi firiem, networkingové podujatia a prípravy na záverečnú prezentáciu pred investormi, ktorá sa uskutoční v Bratislave.



Startupom zameraným na ciele udržateľného rozvoja a na oblasť zdravotníctva ponúka týždenný bootcamp v zahraničí. Ten sa má uskutočniť v západnej alebo severnej Európe a má tiež pomôcť startupom, ktoré chcú expandovať na európske trhy.



V tomto ročníku nadviazal akcelerátor spoluprácu aj s organizátorom IT konferencií - Itapou. Vybrané startupy sa budú môcť predstaviť aj na jej jarnej konferencii.



Záujemcovia o zaradenie do aktuálneho programu sa môžu hlásiť do 28. februára. Do aktuálneho ročníka sa môžu zapojiť slovenské aj české startupy naraz. Program bude organizovaný v hybridnom režime. Workshopy a školenia budú on-line, networkingové podujatia spolu so záverečným dňom a prezentáciami na konferencii Itapa sa budú prispôsobovať pandemickej situácii.



Spoluzakladateľ akcelerátora Andrej Krúpa verí, že podpora startupov je cestou napríklad k inovatívnejšiemu slovenskému zdravotníctvu. "Hľadáme startupy so zameraním na nové diagnostické a terapeutické nástroje do klinickej a laboratórnej praxe, skríning a diagnostiku chorôb, data solutions (dátové riešenia, pozn. TASR) pre zdravotníctvo a poisťovne a celkovo riešenia, ktoré zlepšujú zdravie obyvateľov," vymenoval Krúpa. Akcelerátor dodal, že vybrané startupy dostanú aj finančný príspevok hneď na začiatku programu, čoho cieľom je, aby sa zakladatelia mohli svojim projektom venovať naplno.