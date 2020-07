Perry Talents spustí nový ročník programu na podporu startupov

Bratislava 28. júla (TASR) – Podnikateľský program Perry Talents otvorí v septembri nový ročník slovenskej platformy na podporu startupov. Uviedli to v utorok členovia neziskovej organizácie na tlačovom brífingu.



V tomto ročníku program vylepšili o online platformu, ktorú spustia v októbri. "Vybrané startupy teda budú môcť absolvovať program buď osobne priamo v Bratislave, alebo prostredníctvom online platformy," uviedla organizácia s tým, že vďaka tomu sa môžu perspektívne startupy zapojiť do programu aj z najviac vzdialených regiónov Slovenska.



"V čase krízy sme pocítili obrovské zmeny v podnikaní, práci a spôsobe života, ktorého dôležitou súčasťou sa stal online priestor. Rozhodli sme sa to zobrať ako príležitosť," priblížil jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie Andrej Krúpa s tým, že takto vedia pomôcť v podnikaní aj ľuďom, pre ktorých je akcelerátor v Bratislave ťažko dostupný.



Podnikateľský program aktuálne realizuje nábor nových startupov do tohto ročníka. Mladé firmy môžu využiť jednak kancelárie v Bratislave, individuálnych mentorov a lektorov, vzdelávanie formou workshopov a na záver môžu predniesť prezentáciu pred potenciálnymi investormi. Startupy s inovatívnym produktom či službou sa môžu hlásiť na stránke perrytalents.sk do 1. septembra.



Do tohtoročného programu sa prihlásilo už niekoľko desiatok firiem, organizácia zatiaľ vyhodnocuje, ktoré nápady pošle do druhého kola. Vybrať chcú tie najperspektívnejšie, všetky zatiaľ prihlásené startupy sa týkajú IT oblasti, napríklad zlepšenia ekológie využitím IT.



Ako spomenuli zakladatelia platformy, počas uplynulých ročníkov sa do akceleračného programu zapojilo viacero firiem. Výsledkami sú napríklad aplikácia Správy o meste, ktorá sprostredkúva komunikáciu mesta či obce so svojimi obyvateľmi, aplikácia Healthclip, ktorá umožňuje pacientom vytvoriť a spracovávať ich osobnú zdravotnú kartu alebo zdokonalenie fotografie technológiou machine learning.



Akceleračný program rozbehli aj v Českej republike, a to v júni tohto roka. Momentálne sa v ňom vzdeláva deväť vybraných startupov. V najbližších rokoch chce spoločnosť otvoriť akceleračný program na podporu startupov aj v ostatných krajinách V4, teda v Poľsku a Maďarsku.