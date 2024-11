Personálne agentúry: Firmy chcú zjednodušenie zamestnávania cudzincov

Bratislava 26. novembra (TASR) - Na Slovensku aktuálne chýba naprieč odvetviami približne 100.000 pracovníkov. Tri štvrtiny firiem hlásili problém s obsadzovaním pracovných miest a takmer polovica by potrebovala počet pracovníkov navýšiť. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) s tým, že domácich uchádzačov je nedostatok, zamestnávatelia preto volajú po ďalších opatreniach na zjednodušenie zamestnávania cudzincov.



"Až 75 % firiem má problém obsadiť voľné pracovné miesta. Najväčšie ťažkosti v tomto smere hlásia podniky vo výrobe, automobilovom priemysle, logistike, informačných technológiách a zdravotníctve," uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Doplnila, že podľa aktuálneho prieskumu zamestnávatelia plánujú v najbližšom období viac ľudí prijímať ako prepúšťať. "V poslednom kvartáli roka 2024 očakáva až 40 % zamestnávateľov nárast počtu zamestnancov. Najviac náborov je plánovaných v odvetví dopravy, logistiky a automotive, nasledujú sektory informačných technológií, obchodu a služieb. Pokiaľ ide o regióny, najsilnejší nábor by mal byť na strednom Slovensku," spresnila Rumiz.



Podľa APAS aktuálny počet uchádzačov o zamestnanie nedokáže pokryť súčasné potreby zamestnávateľov. Asociácia preto považuje za dôležité zaoberať sa otázkou ďalších zmien v oblasti zamestnávania cudzincov. "Zamestnávanie cudzincov je jedným z mála riešení, ktoré aktuálne pomáha zmierniť akútny nedostatok pracovníkov. Zamestnávanie ľudí z tretích krajín je však pre zamestnávateľov na Slovensku často zdĺhavé a byrokraticky náročné," uviedla Rumiz.



Zamestnávatelia uvítali navýšenie počtu národných víz, no na pracovnom trhu, kde chýba približne 100.000 pracovníkov, to podľa APAS zrejme nepostačí na pokrytie aktuálneho nedostatku. Podľa Rumiz by bolo vhodné kapacitu národných víz navýšiť ešte výraznejšie. Pomôcť by mohlo aj rozšírenie okruhu oprávnených pozícií, čo by umožnilo pokryť dopyt aj v ďalších odvetviach. Zamestnávatelia by podľa APAS uvítali aj digitalizáciu pri spracovaní žiadostí, čo by mohlo proces zefektívniť a zvýšiť transparentnosť.



"Jedným zo spôsobov, ako zamestnávanie cudzincov zjednodušiť, by bolo aj zlepšenie koordinácie medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami, ako sú cudzinecká polícia a úrady práce. Zjednodušenie vízového procesu, rýchlejšie vybavenie pracovných povolení a digitalizácia administratívy by taktiež celý proces urýchlili a zároveň by zlepšili motiváciu kandidátov. Prínosné by bolo aj zjednotenie pravidiel pre zamestnávanie cudzincov v rámci EÚ a stanovenie jasných a prehľadných kritérií na zamestnávanie v nedostatkových profesiách," uzavrela Rumiz.