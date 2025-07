Personálne agentúry: Na trhu práce bude prevládať digitálne zručnosti

Bratislava 8. júla (TASR) - Pracovný trh prechádza zmenami vo forme nových technológií, ale aj spôsobe práce, očakávaní zamestnávateľov a potrieb pracovníkov. Do popredia sa dostavajú nové zručnosti aj prístup ku kariérnemu rozvoju, pričom v najbližších rokoch budú kľúčové digitálne schopnosti, schopnosť kriticky myslieť a riešiť problémy. Firmy aj zamestnanci sa budú musieť prispôsobiť týmto zmenám a viac investovať do vzdelávania. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



„Firmy na Slovensku dnes cítia výrazný tlak na adaptáciu, viac než 80 % z nich očakáva v priebehu najbližších piatich rokov výraznú premenu pracovných pozícií pod vplyvom automatizácie a umelej inteligencie,“ uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Mnohé podniky však podľa nej nestíhajú držať krok so zmenami, ktoré sa dejú na pracovnom trhu. Dôvodom je nielen technologická náročnosť, ale aj spôsob ako majú vytvorené interné procesy. Firmám často chýbajú jasné priority a vízia vzdelávania. Spoločnosti by mali preto ponúkať flexibilné a personalizované formáty vzdelávania, ktoré sú prepojené s praxou a reagujú na reálne potreby zamestnancov. Za najefektívnejšie formy rozvoja považujú personalisti online kurzy, mikroškolenia, koučing alebo prácu na konkrétnych projektoch.



Automatizácia sa v súčasnosti dotýka administratívy, zákazníckych služieb či jednoduchých výrobných procesov. Technológie však môžu zasiahnuť aj kvalifikovanejšie pozície, pričom ohrozené sú IT profesie ako programovanie, keďže aktuálne už existujú nástroje na tvorbu aplikácií bez potreby zásahu programátora. Ľudia v týchto odboroch by sa preto mali zamerať na zručnosti s vyššou pridanou hodnotou. „Dopyt po technických talentoch stále prevyšuje ponuku, no súčasne rastie význam takzvaných hybridných pozícií, kde sa prepájajú technologické znalosti s komunikačnými a manažérskymi zručnosťami. Kto ich má, bude mať na trhu práce výhodu,“ spresnila Rumiz.



Kľúčom k úspechu pre firmy aj zamestnancov je schopnosť neustále sa učiť, prispôsobovať sa a využívať nové technológie vo svoj prospech. Spoločnosti, ktoré chcú obstáť v meniacom sa prostredí pracovného trhu, by mali investovať do vzdelávania zamestnancov v oblasti AI a technickej gramotnosti, budovať internú vzdelávaciu kultúru prepojenú s reálnou praxou a súčasne podporovať rozvoj zručností, ako je kritické myslenie, strategické uvažovanie či schopnosť viesť tím. Ľudia by sa by mali tiež sledovať trendy vo svojom odbore a samostatne sa vzdelávať v rámci bezplatných online kurzov či pri práci na malých projektoch, ktoré im umožnia získať nové skúsenosti.



„Zaručené je, že pracovné miesta sa budú meniť. Niektoré zaniknú, mnohé sa transformujú a úplne nové ešte len vzniknú. Jedinou istotou je, že schopnosť učiť sa, prispôsobovať sa a tvoriť hodnotu v meniacom sa svete bude rozhodujúcou zručnosťou budúcnosti, a to ako pre firmy, tak aj pre ľudí,“ dodala APAS.