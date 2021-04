Personálne zmeny v manažmente skupiny HARTMANN

Skupina HARTMANN

Skupina HARTMANN je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov zdravotníckych a hygienických výrobkov v troch kľúčových oblastiach, ktorými sú Ošetrovanie rán (napr. obväzy na poranenia a rany, podtlaková terapia, bandáže a náplasti), Starostlivosť o inkontinenciu (inkontinenčné nohavičky, vložky, podložky, ako aj výrobky starostlivosti o pokožku pre použitie v prípade inkontinencie) a Prevencia infekcií (napr. jednorazové operačné sety a rúška, chirurgické odevy, nástroje na jedno použitie a dezinfekčné prostriedky). Jej produktové portfólio zahŕňa okrem iného napr. aj výrobky kompresívnej terapie, prvej pomoci, stomické pomôcky a kozmetiku. Skupina HARTMANN okrem samotných produktov ponúka aj inovatívne riešenia a služby pre odborné cieľové skupiny v zdravotníckom sektore. Skupina HARTMANN má svoju centrálu v nemeckom Heidenheime a Európa je jej kľúčovým trhom.



Bratislava / Heidenheim / Brno 16. apríla (OTS) - Členovia predstavenstva Michel Kuehn, zodpovedný za divíziu Inkontinencie, a Dr. Raymund Heinen, zodpovedný za divíziu Procesov, odchádzajú v priebehu roka do dôchodku. 1. apríla 2021 nastúpil do spoločnosti Paul HARTMANN AG Stefan Grote ako nový člen správnej rady so zodpovednosťou za oblasť inkontinencie.Michel Kuehn úspešne pôsobil v skupine HARTMANN celkovo 28 rokov, od roku 2006 ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť Predaja a v posledných rokoch aj za oblasť Inkontinencie. Súčasne riadil aj spoločnosť HARTMANN vo Francúzsku. Svoje miesto v správnej rade odovzdal 31. marca 2021 a svoju vedúcu pozíciu vo Francúzsku odovzdá 30. júna 2021.Dr. Raymund Heinen bol posledných šesť rokov zodpovedný za globalizáciu výroby, nákupu, kvality, regulačných záležitostí, IT a správy nehnuteľností, ďalej za niektoré dcérske spoločnosti a modernizáciu kľúčových procesov v spoločnosti. Raymund Heinen uvoľní svoj post 30. septembra 2021.uviedol, predseda dozornej rady skupiny HARTMANN.Stefan Grote prevzal riadenie divízie Inkontinencie 1. apríla 2021. Bol členom skupiny Management Constantia Flexibles, jedného z popredných svetových výrobcov flexibilných obalov pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Prináša rozsiahle skúsenosti z odvetvia spotrebného tovaru, riadenia značiek, výroby a implementácia transformačných programov." hovoríSkupina HARTMANN tak znižuje počet členov správnej rady z piatich na štyroch členov. Okrem Stefana Groteho budú členmi správnej rady Britta Fünfstück, generálna riaditeľka, Stefan Mueller, finančný riaditeľ, a Francois Georgelin so zodpovednosťou za divíziu Ošetrovania rán.