< sekcia Ekonomika
Personálne zmeny vo vedení podľa SIH neovplyvnili jeho smerovanie
Kľúčovou prioritou SIH naďalej zostáva rozvoj slovenského startupového a inovačného ekosystému prostredníctvom návratných finančných nástrojov a prepájania verejného a súkromného kapitálu.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Personálne zmeny vo vedení spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH) neovplyvnili jej strategické smerovanie, základné poslanie ani zodpovednosť za odbornú správu verejných zdrojov. Výmena vedenia nemá vplyv ani na platnosť vyhlásenej súťaže na výber správcov troch zárodočných (seed) fondov v objeme 90 miliónov eur pre začínajúce podniky, v ktorej aktuálne prebieha vyhodnocovanie ponúk. Informoval o tom vo štvrtok SIH.
Kľúčovou prioritou SIH naďalej zostáva rozvoj slovenského startupového a inovačného ekosystému prostredníctvom návratných finančných nástrojov a prepájania verejného a súkromného kapitálu. Osobitný dôraz kladie SIH na sprístupňovanie kapitálu projektom v najskorších fázach podnikania (pre-seed a seed), kde je ponuka financovania na Slovensku stále obmedzená.
V rámci tendra na správu troch seed fondov, vyhláseného 27. marca, v súčasnosti prebieha odborné posúdenie doručených ponúk vrátane vyžiadania vysvetlení a doplnení od uchádzačov. Vzhľadom na komplexnosť procesu ho chce SIH ukončiť v čo najkratšom možnom čase pri dodržaní zákonných požiadaviek, najneskôr však do júna 2027, keď uplynie lehota viazanosti ponúk.
Popri seed fondoch pripravuje spoločnosť ďalšie nástroje zamerané na spoluprácu s univerzitami, akademickým prostredím a inkubátormi. Cieľom je podporiť vznik projektov v pre-seed fáze, rozvíjať trh rizikového kapitálu (venture capital) a rozšíriť možnosti financovania firiem v ďalších fázach ich rastu.
Súčasťou aktivít je aj fond Mirri Investments s alokáciou 120 miliónov eur, ktorého príprava odštartovala v roku 2025 so súhlasom Ministerstva hospodárstva SR. Jeho vznik aj presun prostriedkov kritizovala začiatkom novembra opozičná strana PS. Fond podľa SIH nadväzuje na júnové uznesenie vlády k zriadeniu Inovačného fondu pre slovenské regióny a na dohodu medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, SIH a National Development Fund II. (NDF II.) uzavretú ešte za predchádzajúceho vedenia. Fond funguje na princípe spoločného investovania verejného a súkromného kapitálu v pomere 70:30 bez schémy štátnej pomoci.
Významným zdrojom financovania investičných aktivít sú spätné finančné toky z už realizovaných finančných nástrojov. Tieto prostriedky vznikajú najmä splácaním podpory a záručných programov pre malé a stredné podniky vrátane SIH antikorona záruky z rokov 2019 - 2020. Finančné prostriedky určené pre Mirri Investments pochádzajú práve z týchto spätných finančných tokov.
Významná časť spätných finančných tokov z NDF II., ktorých opätovné použitie umožňuje európska legislatíva, posilní aj startupový ekosystém. Spoločnosť zároveň zdôraznila, že jej rozhodnutia sa aj naďalej prijímajú výhradne v rámci stanovených kompetencií, zmluvných záväzkov a platných pravidiel.
Kľúčovou prioritou SIH naďalej zostáva rozvoj slovenského startupového a inovačného ekosystému prostredníctvom návratných finančných nástrojov a prepájania verejného a súkromného kapitálu. Osobitný dôraz kladie SIH na sprístupňovanie kapitálu projektom v najskorších fázach podnikania (pre-seed a seed), kde je ponuka financovania na Slovensku stále obmedzená.
V rámci tendra na správu troch seed fondov, vyhláseného 27. marca, v súčasnosti prebieha odborné posúdenie doručených ponúk vrátane vyžiadania vysvetlení a doplnení od uchádzačov. Vzhľadom na komplexnosť procesu ho chce SIH ukončiť v čo najkratšom možnom čase pri dodržaní zákonných požiadaviek, najneskôr však do júna 2027, keď uplynie lehota viazanosti ponúk.
Popri seed fondoch pripravuje spoločnosť ďalšie nástroje zamerané na spoluprácu s univerzitami, akademickým prostredím a inkubátormi. Cieľom je podporiť vznik projektov v pre-seed fáze, rozvíjať trh rizikového kapitálu (venture capital) a rozšíriť možnosti financovania firiem v ďalších fázach ich rastu.
Súčasťou aktivít je aj fond Mirri Investments s alokáciou 120 miliónov eur, ktorého príprava odštartovala v roku 2025 so súhlasom Ministerstva hospodárstva SR. Jeho vznik aj presun prostriedkov kritizovala začiatkom novembra opozičná strana PS. Fond podľa SIH nadväzuje na júnové uznesenie vlády k zriadeniu Inovačného fondu pre slovenské regióny a na dohodu medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, SIH a National Development Fund II. (NDF II.) uzavretú ešte za predchádzajúceho vedenia. Fond funguje na princípe spoločného investovania verejného a súkromného kapitálu v pomere 70:30 bez schémy štátnej pomoci.
Významným zdrojom financovania investičných aktivít sú spätné finančné toky z už realizovaných finančných nástrojov. Tieto prostriedky vznikajú najmä splácaním podpory a záručných programov pre malé a stredné podniky vrátane SIH antikorona záruky z rokov 2019 - 2020. Finančné prostriedky určené pre Mirri Investments pochádzajú práve z týchto spätných finančných tokov.
Významná časť spätných finančných tokov z NDF II., ktorých opätovné použitie umožňuje európska legislatíva, posilní aj startupový ekosystém. Spoločnosť zároveň zdôraznila, že jej rozhodnutia sa aj naďalej prijímajú výhradne v rámci stanovených kompetencií, zmluvných záväzkov a platných pravidiel.