Pesimizmus holandských spotrebiteľov sa nezmenil
Autor TASR
Amsterdam 19. decembra (TASR) - Index dôvery holandských spotrebiteľov, ktorého hodnotu v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny, zostal v decembri rovnako hlboko v negatívnom teritóriu ako v novembri, a to na úrovni -21 bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V rámci jednotlivých komponentov indexu spotrebiteľskej dôvery ukazovateľ odzrkadľujúci ekonomické podmienky v decembri klesol na -35 bodov z úrovne -34 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Naznačuje to, že holandské domácnosti hodnotia ekonomickú situáciu mierne negatívnejšie.
Ukazovateľ ochoty nakupovať sa mierne zlepšil na -11 bodov z novembrových -12 bodov. Prieskum zároveň ukázal, že približne 46 % holandských respondentov očakáva v najbližších dvanástich mesiacoch zvýšenie nezamestnanosti. Jej pokles predpokladá 10 % oslovených.
