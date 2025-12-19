Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pesimizmus holandských spotrebiteľov sa nezmenil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ukazovateľ ochoty nakupovať sa mierne zlepšil na -11 bodov z novembrových -12 bodov.

Autor TASR
Amsterdam 19. decembra (TASR) - Index dôvery holandských spotrebiteľov, ktorého hodnotu v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny, zostal v decembri rovnako hlboko v negatívnom teritóriu ako v novembri, a to na úrovni -21 bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V rámci jednotlivých komponentov indexu spotrebiteľskej dôvery ukazovateľ odzrkadľujúci ekonomické podmienky v decembri klesol na -35 bodov z úrovne -34 bodov, na ktorej bol v predchádzajúcom mesiaci. Naznačuje to, že holandské domácnosti hodnotia ekonomickú situáciu mierne negatívnejšie.

Ukazovateľ ochoty nakupovať sa mierne zlepšil na -11 bodov z novembrových -12 bodov. Prieskum zároveň ukázal, že približne 46 % holandských respondentov očakáva v najbližších dvanástich mesiacoch zvýšenie nezamestnanosti. Jej pokles predpokladá 10 % oslovených.
