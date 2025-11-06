< sekcia Ekonomika
Pesimizmus nemeckých firiem v SR rastie, 67 % očakáva zhoršenie
Podiel firiem s negatívnymi očakávaniami sa oproti minulému roku zvýšil o päť percentuálnych bodov (p. b.), o šesť percentuálnych bodov na 27 % sa znížil podiel firiem s rovnakými očakávaniami.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Hospodársky vývoj na Slovensku sa v nasledujúcich 12 mesiacoch podľa väčšiny nemeckých firiem, ktoré tu podnikajú, zhorší. Negatívne očakávania má 67 % spoločností, 27 % firiem si myslí, že bude stabilný, a iba 6 % očakáva zlepšenie. Vyplýva to zo septembrového a októbrového prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) medzi 85 spoločnosťami s nemeckým majetkovým podielom.
„Výsledky ukazujú, že nemecké hospodárstvo na Slovensku momentálne funguje so zatiahnutou ručnou brzdou,“ vysvetľuje Pavel Lakatos, prezident AHK Slowakei. „Mnohé podniky pokračujú vo svojich projektoch, ale postupujú opatrnejšie. Pohľad na vlastný obchodný vývoj je o niečo stabilnejší než odhad celkovej konjunktúry. Vnímame to ako znak, že firmy sa spoliehajú predovšetkým na vlastné sily a efektívnosť.“
Optimistickejšie sa firmy vyjadrovali k vývoju vlastných spoločností v nasledujúcich 12 mesiacoch. Zlepšenie očakáva 15 % firiem, čo je však zároveň pokles oproti minulému roku o sedem p. b., stabilný vývoj predpokladá 58 % spoločností (49 % v roku 2024) a zhoršenie vlastného biznisu predpokladá 27 % firiem.
Mierne sa oproti roku 2024 zhoršili vyhliadky nemeckých firiem na Slovensku v zamestnanosti. Iba 16 % očakáva nárast počtu pracovníkov, 52 % si myslí, že počet zamestnancov v ich firme sa nezmení, a 32 % predpokladá prepúšťanie. Vlani rátalo so znižovaním počtu zamestnancov 29 % spoločností a predvlani dokonca iba 11 %.
Medzi najväčšie riziká pre svoje podnikanie označilo 72 % hospodársko-politické rámcové podmienky, druhú priečku obsadili náklady na prácu, ktoré označilo za problém 64 % firiem. Na ďalších priečkach sa medzi najväčšími rizikami umiestnil dopyt (56 %), nedostatok pracovnej sily (44 %), právna istota (31 %) a ceny energií, ktorých sa obáva 28 % firiem. Najväčší pokles obáv zaznamenala AHK z nedostatku pracovnej sily. V tomto prípade počet firiem, ktoré sa tohto nedostatku obávajú, klesol medziročne o 13 p. b. na 44 %.
Podľa analýzy daňovej poradenskej spoločnosti BMB Partners mali v roku 2024 nemecké spoločnosti druhý najvyšší podiel na daňových príjmoch 300 najväčších firiem na Slovensku.
