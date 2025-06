Pesimizmus nemeckých spotrebiteľov rastie pre obavy o vývoj ekonomiky

Berlín 10. júna (TASR) - Ekonomický sentiment medzi spotrebiteľmi v Nemecku sa čoraz viac zhoršuje. Ukázali to v utorok výsledky európskeho prieskumu spoločnosti Boston Consulting Group (BCG). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prieskum sa uskutočnil v apríli a zúčastnilo sa na ňom 16.000 spotrebiteľov v deviatich európskych krajinách. Anketa odhalila, že 62 % Nemcov vníma ekonomickú situáciu negatívne. To predstavuje nárast o 10 percentuálnych bodov oproti predchádzajúcemu roku.



Vo Francúzsku a Británii hodnotilo ekonomickú situáciu negatívne ešte viac ľudí, až 70 %.



V Nemecku mala takmer tretina spotrebiteľov v apríli 2025 obavy o svoju osobnú finančnú situáciu, v porovnaní s 25 % v minulom roku. Napriek klesajúcej miere inflácie sa 70 % opýtaných obávalo ďalšieho rastu cien, ukázal prieskum.



Vnímanie geopolitických rizík bolo pritom výrazne nižšie. Prieskum sa síce zhodoval s oznámením USA o zvýšení ciel začiatkom apríla, ale to bol dôvod na obavy len pre menej ako tretinu opýtaných Európanov.



„Spotrebitelia sa zameriavajú na viditeľné zvyšovanie cien a podceňujú, ako silne môžu obchodné konflikty ovplyvniť ceny a ponuku,“ povedala Karin von Funcková, senior partnerka a expertka na spotrebiteľský sentiment v BCG.