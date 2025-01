Pesimizmus v ekonomike stúpol, sú za tým obavy z vplyvu konsolidácie

Bratislava 30. januára (TASR) - Nálady v slovenskej ekonomike sa pod tlakom obáv z vplyvu vládnej konsolidácie začali na začiatku tohto roka zhoršovať. Negatívny sentiment domácností a podnikov bude pravdepodobne pokračovať aj budúci mesiac. Predpokladá to analytik 365.bank Tomáš Boháček v reakcii na aktuálne štatistiky dôvery v ekonomike, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Kým domácnosti sa obávali všeobecnej slabosti ekonomiky a následných efektov na schopnosť tvorby úspor, podnikatelia vo výrobnej sfére vnímali pochmúrne očakávaný vývoj odbytu a zahraničného dopytu. Zhoršenie nastalo aj v sektore služieb, v ktorom očakávané navýšenie inflácie môže obmedziť kúpyschopnosť spotrebiteľov," priblížil analytik.



Na druhej strane, mierne zlepšenie bolo zaznamenané v sektore stavebníctva, kde sa pozitívne prejavuje očakávaný pokračujúci trend poklesu úrokových sadzieb na hypotekárnom trhu, ako aj rast cien nehnuteľností. Optimistickejší boli aj podnikatelia v odvetví obchodu, v ktorom klesli zásoby viac, ako sa pôvodne predpokladalo.



"Očakávame, že negatívny sentiment domácností a podnikov bude pokračovať v prvej vlne ešte aj budúci mesiac. Primárnou príčinou bude umierňovanie hospodárskeho rastu z titulu úsporných opatrení vlády," vysvetlil Boháček. Následne v marci očakáva korekciu tohto trendu, najmä v sektore služieb. Spolu s implementáciou transakčnej dane sa však situácia môže opätovne zhoršiť v apríli.



Adaptácia na vyššie náklady a zhoršenie ekonomického prostredia by mohla podľa analytika prísť až pred letom, kedy budú známe aj reálne údaje rastu hrubého domáceho produktu (HDP) a inflácie na Slovensku. "Nazdávame sa, že v tomto období môže stúpnuť priemerná miera inflácie na 3,5 % a rast HDP by mal dosahovať v priebehu 1. štvrťroka úrovne v okolí 1 %," vyčíslil.



Ako vo štvrtok informoval ŠÚ SR, dôvera v slovenskú ekonomiku v januári neudržala rast z konca minulého roka. Indikátor ekonomického sentimentu klesol o 4,7 bodu na úroveň 101,9. Nálada sa zhoršila v troch z piatich zložiek indikátora. Pesimizmus najviac vzrástol medzi podnikateľmi v priemysle, negatívnejšie však situáciu hodnotili aj podnikatelia v službách a spotrebitelia. Mierne sa zlepšila nálada v stavebníctve a v obchode.