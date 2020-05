Pesimizmus v podnikoch v Nemecku je vyšší než počas finančnej krízy

Frankfurt nad Mohanom 8. mája (TASR) - Dôvera v ekonomiku medzi malými a strednými podnikmi v Nemecku sa prudko zhoršila a pesimizmus v týchto firmách je ešte výraznejší než počas finančnej krízy v roku 2009. Informovala o tom v piatok nemecká štátna rozvojová banka KfW.



Podľa banky index podnikateľskej dôvery medzi malými a strednými podnikmi (Mittelstand), ktorý spolu s Kfw zostavuje ekonomický inštitút Ifo, klesol v apríli o 26 bodov na -45,4 bodu. To znamená, že nálada medzi menšími firmami v Nemecku klesla ešte výraznejšie než v marci, v ktorom pokles indexu dosiahol 20 bodov.



Navyše, pesimizmus v menších podnikoch je omnoho výraznejší než počas krízy v roku 2009. Na porovnanie, v marci 2009 predstavoval index -37,6 bodu.



Medzi malé a stredné podniky známe ako Mittelstand sa počítajú firmy (často sú to rodinné podniky) s ročnými tržbami do 50 miliónov eur, ktoré majú do 500 zamestnancov. Práve tieto firmy sú základom nemeckej ekonomiky.



"Nikdy predtým sa menšie firmy tak neobávali budúcnosti ako teraz," uviedla KfW. Zhoršili sa obidva čiastkové indexy, ako podindex súčasnej ekonomickej situácie, tak aj podindex očakávaní.