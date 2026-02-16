< sekcia Ekonomika
Peskov: Americko-ruská skupina pre hospodársku spoluprácu funguje
Autor TASR
Moskva 16. februára (TASR) - Moskva a Washington aktívne komunikujú v rámci bilaterálnej pracovnej skupiny pre ekonomické otázky, vyhlásil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Existuje pracovná skupina pre otázky hospodárskej spolupráce. Naďalej aktívne pracuje,“ povedal Peskov na tlačovom brífingu. Bilaterálnej skupine predsedá za ruskú stranu riaditeľ Ruského fondu priamych investícií (RDIF) Kirill Dmitriev, na americkej strane ju vedie osobitný vyslanec USA Steve Witkoff.
Zasadnutia skupiny sa uskutočnili paralelne s trojstrannými konzultáciami medzi Ruskom, Ukrajinou a Spojenými štátmi v Abú Zabí koncom januára a začiatkom februára, napísala agentúra TASS. Ďalšie kontakty v rámci bilaterálnej skupiny sa očakávajú 17. a 18. februára v Ženeva, kde sa opäť zídu delegácie Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov. Pracovná skupina sa zaoberá otázkami „možnej a navrhovanej obchodnej a hospodárskej spolupráce“, priblížil Peskov.
