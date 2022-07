Peskov: Gazprom dodáva do Európy toľko plynu, koľko v súčasnosti môže

Moskva 27. júla (TASR) - Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom dodáva do Európy v súčasnosti toľko plynu, koľko je možné. Povedal to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého technické problémy súvisiace so sankciami západných štátov voči Rusku znemožňujú Gazpromu vyvážať viac plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko znížilo v stredu dodávky plynu do Európy cez kľúčový plynovod Severný prúd 1 zhruba o polovicu, čím sa dodávky zredukovali na pätinu kapacity plynovodu. Gazprom ako dôvod uviedol nevyhnutnosť opravy ďalšej turbíny, uviedol Reuters. To Európskej únii sťažuje možnosti naplniť zásobníky plynu na požadovanú úroveň pred nástupom vykurovacej sezóny.



"Gazprom dodáva toľko plynu, koľko je potrebné a možné. Vieme, že technické možnosti na dodávky suroviny sa v súčasnosti zhoršili," povedal Peskov, pričom dodal, že sankcie Európskej únie zabránili včasným opravám zariadení na plynovode. "Gazprom bol a stále je spoľahlivým garantom všetkých svojich záväzkov, nemôže však garantovať dodávky, ak pre európske sankcie nie je možné robiť servis zahraničných komponentov," povedal Peskov.