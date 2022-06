Peskov: Neplánujeme zastaviť dodávky plynu ďalším európskym zákazníkom

Moskva 9. júna (TASR) - Rusko nepredpokladá, že by plynárenská spoločnosť Gazprom mala zastaviť dodávky plynu ďalším európskym zákazníkom. Systém platieb za plyn totiž funguje ako má. Informovala o tom agentúra Reuters.



Od začiatku júna zastavil Gazprom dodávky plynu dánskej energetickej spoločnosti Orsted aj britskej firme Shell Energy Europe. Reagoval tak na rozhodnutie podnikov neprispôsobiť sa požiadavkám Moskvy na mechanizmus platieb za plyn. Z rovnakých dôvodov zastavila firma dodávky plynu aj do Holandska po tom, ako rovnaký krok ako Orsted a Shell urobila aj holandská firma GasTerra. Z rovnakých dôvodov plyn už skôr prestal prúdiť do Poľska, Bulharska a Fínska.



Ďalší európski zákazníci by však už zastavenie dodávok pocítiť nemali, uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ako povedal, všetci, ktorí na základe nesplnenia podmienok mali mať dodávky zastavené, už plyn od Ruska neodoberajú.



"Systém funguje (...) a tí, ktorí plyn dostávajú, pracujú podľa stanovených podmienok," povedal Peskov novinárom na tlačovej konferencii. Na otázku, či sa dá očakávať ďalšie zastavenie dodávok odpovedal, že nie.