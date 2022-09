Peskov: Nízky dopyt Európy po ruskom plyne môžu kompenzovať iné štáty

Moskva 14. septembra (TASR) - Kremeľ bagatelizoval dôsledky strát na európskom trhu s plynom v súvislosti s krokmi Európy znížiť jej závislosť od ruských surovín. Podľa Moskvy sú tu ďalšie štáty, ktoré chcú nakupovať ruské energie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na otázku novinárov, či Rusko bude môcť dlhodobo zvládať odstávku vývozu plynu do Európy, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že ďalší kupci budú schopní vykompenzovať európsky dopyt. "Európa nie je jediným kontinentom, ktorý plyn potrebuje," povedal Peskov. "Sú tu regióny, ktoré sa rozvíjajú omnoho rýchlejšie (...) a ktoré môžu nahradiť (znížený) dopyt po (ruskom) plyne v Európe," dodal.



Po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu, začala Európska únia pracovať na znížení svojej závislosti od dovozu ruských energií. V rovnakom období však ruský plynárenský koncern Gazprom prudko znížil objem vývozu plynu do Európy, na jednej strane pre nesúhlas krajín platiť za plyn v rubľoch a na druhej ako dôvod uviedol technické problémy, za ktoré sú podľa ruskej firmy zodpovedné zahraničné sankcie voči Rusku.



Z poklesu vývozu ruských energií do Európy profitujú iné krajiny, medzi nimi Čína. Tá tento rok nakupuje väčšie objemy energií z Ruska, keďže Moskva ich ponúka za nižšie ceny. Rusko okrem toho rokuje o novom plynovode do Číny, ktorý povedie cez územie Mongolska.