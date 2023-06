Peskov: OPEC+ je dôležité pre stabilitu globálnych energetických trhov

Moskva 5. júna (TASR) - Spolupráca krajín v rámci zoskupenia OPEC+, ktoré združuje popredných producentov ropy, je dôležitá pre udržanie stability na globálnych trhoch s energiami. Deň po zasadnutí skupiny, ktoré prinieslo dohodu o predĺžení platnosti obmedzení ťažby, to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Formát OPEC+ pokračuje vo svojej práci, existujú spoločné dohody, ktoré budú, samozrejme, všetci dodržiavať, povedal na pravidelnej tlačovej konferencii Peskov. Tento formát si zachováva svoju dôležitosť a význam pre zabezpečenie stability na medzinárodných energetických trhoch, dodal hovorca Kremľa.



Zoskupenie OPEC+, ktoré zahrnuje členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, sa v nedeľu (4. 6.) po siedmich hodinách rokovaní vo Viedni dohodlo, že pôvodné ťažobné škrty budú predĺžené do konca roka 2024. Pôvodne platili do konca tohto roka.



Okrem toho saudskoarabský minister energetiky, princ Abdulazíz bin Salmán, oznámil, že Saudská Arábia zníži v júli svoju produkciu ropy zhruba z 10 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov) v máji na 9 miliónov barelov/deň. To predstavuje najvýraznejšiu redukciu za posledné roky. Ako uviedol, ropný trh potrebuje stabilizáciu.



Štáty OPEC+ sa na globálnej produkcii ropy podieľajú približne 40 %. Jeho rozhodnutia tak mávajú výrazný vplyv na vývoj cien.