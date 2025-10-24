< sekcia Ekonomika
Peskov: Rusko analyzuje západné sankcie, bude konať vo vlastnom záujme
Vyhlásenie prichádza po tom, ako USA tento týždeň uvalili sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť.
Autor TASR
Moskva 24. októbra (TASR) - Rusko v súčasnosti analyzuje najnovšie západné sankcie a bude reagovať spôsobom, ktorý najlepšie slúži jeho vlastným záujmom. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
„Momentálne analyzujeme sankcie, ktoré boli definované a oznámené a, samozrejme, urobíme to, čo najlepšie vyhovuje našim záujmom,“ povedal Peskov v piatok novinárom.
Zdôraznil, že Rusko sa pri reakcii bude riadiť skôr vlastným záujmom ako odvetou. „To je hlavná vec v našich krokoch. Konáme predovšetkým nie proti niekomu inému, konáme pre svoj vlastný prospech. To budeme robiť,“ dodal.
Vyhlásenie prichádza po tom, ako USA tento týždeň uvalili sankcie na najväčšie ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť. Okrem toho krajiny Európskej únie schválili 19. balík sankcií proti Moskve pre jej vojnu proti Ukrajine, ktorý zahŕňal zákaz dovozu ruského skvapalneného zemného plynu (LNG).
