Peskov: Rusko predpokladá, že západné sankcie budú trvať mnoho rokov

Moskva 1. decembra (TASR) - Rusko predpokladá, že sankcie proti nemu zo strany Spojených štátov a ich spojencov budú trvať veľa rokov, ale vplyv USA na svetovú ekonomiku slabne. Vyhlásil to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Peskov komentoval rozhovor, v ktorom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí USA pre energetické zdroje Geoffrey Pyatt pre noviny Financial Times povedal, že cieľom Washingtonu je do konca desaťročia znížiť ruské príjmy z ropy a plynu na polovicu.



"Nepochybujeme o tom, že tieto sankcie budú trvať mnoho rokov. Vieme to aj bez vyjadrení rešpektovaného (amerického) predstaviteľa. Vychádzame z toho pri formulovaní našej línie," povedal Peskov novinárom.



Rusko sa často chváli, že jeho ekonomika sa ukázala byť odolnejšia, než sa očakávalo, voči bezprecedentným sankciám, ktoré na neho Západ uvalil pre vojnu na Ukrajine. Ale zároveň čelí pretrvávajúcej vysokej inflácii a nedostatku pracovnej sily a motorom jeho hospodárskeho rastu, ktorý v októbri dosiahol 5 %, je najmä masívny nárast vojenskej výroby.



"Nepochybujeme ani o tom, že Spojené štáty sa budú naďalej snažiť vyvíjať tlak na Rusko a celý systém jeho obchodných a ekonomických vzťahov, čím v podstate zničia formát týchto vzťahov," povedal Peskov.



V snahe kompenzovať pokles obchodu so Západom sa Rusko obrátilo na Čínu, Indiu a ďalšie trhy na Blízkom východe, v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike.



"Svetová ekonomika sa neobmedzuje len na americkú ekonomiku," uviedol Peskov s tým, že Čína dobieha Spojené štáty. "Svet je oveľa rozmanitejší ako Spojené štáty americké, takže americko-centrický svet sa končí a začína sa obdobie rozmanitosti, a to aj v medzinárodných ekonomických vzťahoch," dodal.