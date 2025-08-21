< sekcia Ekonomika
Pestovateľ chmeľu v SR je členom združenia výrobcov piva a sladu
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Poľnohospodárske družstvo (PD) Vlára Nemšová, jediný pestovateľ chmeľu na Slovensku, sa stalo členom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Združenie, ktoré sa zameriava na podporu pivovarov a sladovní, tak bude reprezentovať kompletne celý sektor výroby piva a jeho surovín - od sladu cez chmeľ až po produkciu piva. Vo štvrtok o tom informoval výkonný riaditeľ združenia Vladimír Machalík.
„Pestovanie chmeľu prešlo od vzniku samostatného Slovenska náročnou cestou. V roku 1993 bolo u nás 1300 hektárov chmeľníc a 34 pestovateľov. V súčasnosti, a to práve vďaka pevnej vôli ľudí v PD Vlára Nemšová, máme na Slovensku posledné dve slovenské chmeľnice s rozlohou 37 hektárov v Nemšovej,“ priblížil Machalík.
Vstup do Slovenského združenia výrobcov piva a sladu vníma predseda PD Vlára Nemšová Branislav Židek ako reštart rozvoja slovenského chmeliarstva. „Tešíme sa záujmu slovenských pivovarov o domáci chmeľ a veríme, že členstvo v takom silnom a aktívnom združení pomôže výmery chmeľníc na Slovensku rozšíriť,“ povedal.
Chmeľ, ktorý sa pestuje na visutých konštrukciách, je podľa Machalíka mimoriadne výnosnou plodinou. Tržby presahujú v závislosti od stupňa spracovania od 14.000 do 20.000 eur na hektár, čo je výrazne viac ako z väčšiny tradičných plodín pestovaných na Slovensku. Uplatnenie nachádza prioritne v pivovarníctve, čoraz viac však aj vo farmácii a v kozmetickom priemysle. V okolitých krajinách je významnou súčasťou exportu na ázijské trhy ako Čína či Japonsko.
PD Vlára Nemšová sa venuje rastlinnej a živočíšnej výrobe a finálnemu spracovaniu produktov. Hospodári na výmere 1350 hektárov. Pestovaniu chmeľu sa venuje na dvoch chmeľniciach v Nemšovej. Dosahuje priemernú ročnú produkciu chmeľu vyše 35.000 kg.
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu združuje malých i veľkých výrobcov piva a sladu na Slovensku, produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom, 100 % trhu so slovenským sladom a 100 % produkcie chmeľu. Jeho cieľom je podporovať výrobcov štvrtého najväčšieho sektora slovenského potravinárstva. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva The Brewers of Europe.
