Pestovatelia cukrovej repy ocenili v tomto roku dostatok dažďa

Bratislava 26. decembra (TASR) - Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska považuje za pozitívne v roku 2024 dostatočné množstvo dažďových zrážok, a to v prvom polroku 2024, a tým aj optimálne podmienky pre osev a počiatočný rast cukrovej repy. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Pozitívom je podľa nej aj osiata plocha na rekordnej úrovni viac než 23.500 hektárov, čo je najvyššia výmera od roku 2007. "Z kampane 2024/2025 očakávame produkciu cukru v objeme 165.000 ton, ktorá by mala zabezpečiť sebestačnosť Slovenska v tejto komodite," priblížila.



"Oceňujeme, že rezortné ministerstvo v rámci schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine zaradilo cukrovú repu do zoznamu plodín podporovaných v rámci špeciálnej rastlinnej výroby," uviedla.



V kontexte cukrovej repy bude podľa Holéciovej slovom "negatívny" poznačený celý hospodársky rok 2024/2025. "Nedostatok dažďových zrážok pre cukrovú repu v kľúčových mesiacoch, ako aj extrémne vysoké teploty zastavili rast cukrovej repy, rozšírenie vírusov a hniloby. Kvalita repy sa znížila. Očakáva sa, že na niektorých plochách sa repa pre zlú kvalitu nevyorie. V polovici decembra jej ostávalo v zemi menej než 15 %," doplnila.



Dodala, že celý sektor čaká mimoriadne náročný rok najmä z hľadiska cien cukrovej repy a udržania sebestačnosti v produkcii slovenského cukru. "Zväz pestovateľov cukrovej repy očakáva, že rezortné ministerstvo udrží dotačné mechanizmy pre cukrovú repu a pomôže tak sektoru prekonať prichádzajúcu krízu," uzavrela hovorkyňa SPPK.