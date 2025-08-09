Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pestovatelia melónov nechávajú pre nízke ceny svoju úrodu na poliach

Ilustračné foto Foto: TASR

Zatiaľ, čo talianskym poľnohospodárom robia starosti nízke výkupné ceny, spotrebitelia poukazujú na rastúce ceny ovocia a zeleniny v supermarketoch.

Autor TASR
Rím 9. augusta (TASR) - Farmári v provincii Crotone v regióne Kalábria na juhu Talianska likvidujú celé polia zrelých červených melónov a úrodu nechávajú na mieste. Dôvodom je, že obchodníci ponúkajú pestovateľom iba 7 až 8 centov za kilogram, čo nepokrýva ani výrobné náklady, oznámilo v pondelok talianske poľnohospodárske združenie Coldiretti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA:

Zároveň sú v supermarketoch dostupné veľké množstvá melónov zo zahraničia, upozornilo združenie, podľa ktorého ide o ďalší prejav zhoršujúcej sa celoštátnej krízy v poľnohospodárskom sektore. „My poľnohospodári požadujeme uznanie vážnosti tejto krízy v záujme ochrany príjmov poľnohospodárov a dôstojnosti sektora, ktorý už nemôže ďalej mlčky trpieť,“ zdôraznil Pietro Bozzo, riaditeľ miestnej pobočky Coldiretti v Kalábrii.

„Nemôžeme akceptovať, aby sa s poľnohospodárskou prácou zaobchádzalo ako s odpadom. Je potrebná transparentnosť v dodávateľskom reťazci, rešpektovanie pôvodu a účinnejšie kontroly dovozov, ktoré často spôsobujú deformácie a špekulácie na úkor našich talianskych produktov,“ uzavrel Bozzo.

Zatiaľ, čo talianskym poľnohospodárom robia starosti nízke výkupné ceny, spotrebitelia poukazujú na rastúce ceny ovocia a zeleniny v supermarketoch, kde sa ceny melónov za posledné roky strojnásobili, uviedla agentúra DPA.
