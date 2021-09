Pestovatelia: Cukornatosť repy nedosiahla potrebných 17 %

Bratislava 26. septembra (TASR) - Pestovatelia odhadujú priemernú cukornatosť cukrovej repy na 16 %. Cieľom by však mala byť cukornatosť nad 17 %, pretože iba takáto výťažnosť (ideálne ešte vyššia) zabezpečí rentabilitu pestovateľom pri súčasných nízkych cenách cukrovej repy. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Upozornila, že súčasné nákupné ceny cukrovej repy v kontexte s vysokými cenami ostatných komodít, ako sú pšenica, repka a kukurica, majú za následok, že niektorí pestovatelia rozmýšľajú, či budú v roku 2022 ešte repu pestovať.



Podľa nej veľmi teraz záleží na výkupných cenách za cukrovú repu, ktoré pre budúci rok cukrovary ponúknu pestovateľom, a tiež na tom, ako rezort nastaví dotačnú politiku pre repu v budúcom programovacom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.



Spresnila, že podľa odhadov by mali producenti z vypestovanej cukrovej repy získať 196.456 ton cukru, čo pri priemernej spotrebe cukru 170.000 až 175.000 ton za rok bude pre krajinu postačovať. Slovensko si tak podľa nej udrží potravinovú sebestačnosť v jednej z posledných základných potravín, v akých ju ešte vie dosiahnuť.



"Vzhľadom na čoraz viac nepredvídateľné počasie, globalizáciu trhu a dovozy lacných potravín hodnotíme zachovanie potravinovej sebestačnosti v cukre ako vysoko pozitívnu správu pre našu krajinu. Slovensko vôbec nie je odkázané na dovozy cukru zo zahraničia. Vieme ho pre našich obyvateľov zabezpečiť z vlastnej suroviny. Žiadna iná krajina nám v tom nemusí pomáhať," dodal Michal Abelovič, predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku a zároveň predseda predstavenstva cukrovaru v Trenčianskej Teplej (spolok je členom SPPK).