Pestovatelia sóje v USA žiadajú od Trumpa obchodnú dohodu s Čínou
Čínsky prechod na brazílsku sóju by mohol stáť amerických farmárov miliardy.
Autor TASR
Washington 19. augusta (TASR) - Pestovatelia sóje v USA vyzvali prezidenta Donalda Trumpa, aby dosiahol obchodnú dohodu s Čínou, ktorá im zaručí prístup na jej trh. V liste odoslanom v utorok zároveň varovali pred katastrofálnymi dlhodobými dôsledkami pre odvetvie, ak Čína, ktorá je najväčším svetovým nákupcom sóje, prestane odoberať ich úrodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čína, ktorá vedie s USA obchodné spory, sa pri dovoze sóje čoraz viac spolieha na Brazíliu. Odberatelia z druhej najväčšej svetovej ekonomiky sóju z nadchádzajúcej americkej úrody zatiaľ nenakúpili vopred, čo je nezvyčajné oneskorenie, upozornila Americká asociácia sóje (ASA).
„Pestovatelia sóje sú pod extrémnym finančným tlakom. Ceny naďalej klesajú a zároveň naši farmári platia výrazne viac za vstupy a zariadenia. Americkí pestovatelia sóje nedokážu prežiť dlhotrvajúci obchodný spor s naším najväčším zákazníkom,“ uvádza sa v liste.
Čínsky prechod na brazílsku sóju by mohol stáť amerických farmárov miliardy. Podľa údajov ASA v hospodárskom roku 2023/24 smerovalo do Číny 54 % celkového vývozu americkej sóje v hodnote 13,2 miliardy dolárov (11,31 miliardy eur). Tento rok dovoz sóje do Číny dosiahol nové júlové maximum. Čím viac času uplynie bez dosiahnutia dohody o sóji s Čínou, tým horšie budú dosahy na amerických pestovateľov, varuje odvetvové združenie.
(1 EUR = 1,1673 USD)
