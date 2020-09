Pestovatelia začali vyberať repu a cukrovary ju spracovávajú na cukor

Bratislava 23. septembra (TASR) - Pestovatelia už začali vyberať cukrovú repu a naše dva cukrovary ju spracovávajú na cukor. Informovala o tom v stredu Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Cukrovarnícka kampaň by sa mala skončiť na prelome rokov. Cukrovary odhadujú, že spolu vyrobia 195.000 ton slovenského cukru.



Spresnila, že v polovici septembra sa na Slovensku začala cukrovarnícka kampaň 2020/2021. Znamená to, že poľnohospodári začali vyberať cukrovú repu zo zeme a posielať cukrovarom na spracovanie. V tomto roku ju zbierajú z výmery 21.650 hektárov (ha) pri priemernej cukornatosti 16,2 %. Pestuje ju 210 poľnohospodárskych subjektov.



"Počasie repe prialo aj neprialo. Na jar bolo extrémne sucho a práve preto mala repa najmenší počet jedincov na ha za posledných 15 rokov. Potom sa príroda spamätala, prišli intenzívnejšie zrážky, ktoré úrodu zachránili. Pomohli k tomu aj závlahy na poliach, bez ktorých je v časoch klimatických zmien pestovanie repy rizikové. Aj vďaka tomu dnes zbierame úrodu s priemernom 65 ton na hektár," uviedol Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy na Slovensku.



Holéciová doplnila, že cukrovú repu na Slovensku spracovávajú dva plne funkčné cukrovary. Cukrovar v Seredi odštartoval repnú kampaň 15. septembra, o deň neskôr sa pridali aj v cukrovare v Trenčianskej Teplej.



Upozornila, že výroba cukru je poznačená nielen následkami koronakrízy a nákladmi na protipandemické opatrenia, ale aj neustálym tlakom dominantných svetových a európskych producentov na ceny a zásoby cukru v Európe. Práve preto je kľúčové, že na Slovensku pestovanie cukrovej repy a výroba cukru v obzvlášť náročných podmienkach plynule pokračuje už takmer 200 rokov. Jej zachovanie je prioritou.



"Vertikála cukrová repa - cukor predstavuje pre slovenskú ekonomiku pojem biele zlato. Ide o jedinú kompletnú a plne funkčnú vertikálu v rámci agropotravinárskeho sektora, ktorá zabezpečuje produkciu suroviny a jej spracovanie až po finalizáciu práve na Slovensku. Dosahuje 120-percentnú sebestačnosť vo výrobe cukru a vykazuje pozitívne zahranično-obchodné saldo. Toto strategické odvetvie štátu poskytuje stabilné pracovné miesta pre viac ako 3000 ľudí, a to prevažne vo vidieckych oblastiach. Každé jedno euro v podobe podpôr sa štvornásobne vracia do štátneho rozpočtu," dodal predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič.