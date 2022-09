Európski pestovatelia zeleniny varujú pred jej nedostatkom

Na archívnej snímke traktor so sejačkou na poli. Foto: TASR Roman Hanc

Paríž 24. septembra (TASR) - Drahé energie netrápia len továrne, ale aj pestovateľov zeleniny v celej severnej a západnej Európe. Mnohí farmári uvažujú o zastavení svojich aktivít pre obrovské účty za energie, čo ešte ohrozuje dodávky potravín. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Emmanuel Lefebvre vyprodukuje na svojej farme v severnom Francúzsku tisíce ton čakanky ročne, no tento rok zvažuje, či vôbec zvládne ochromujúce náklady na energiu.Prudký nárast cien elektriny a plynu ovplyvní plodiny pestované cez zimu vo vyhrievaných skleníkoch, ako sú paradajky, papriky a uhorky, aj tie, ktoré je potrebné umiestniť do chladiarní, ako sú jablká, cibuľa či čakanka.Európski farmári preto varujú pred nedostatkom niektorých druhov zeleniny. To spolu so skokom v cenách môže viesť k tomu, že supermarkety prejdú na odber väčšieho množstva tovaru z teplejších krajín, ako sú Maroko, Tunisko, Egypt a Turecko.Rastúce ceny plynu a elektriny sú podľa farmárov najväčšími nákladmi, ktorým čelia pestovatelia zeleniny v skleníkoch.povedal Benjamin Simonot-De Vos, ktorý pestuje uhorky, paradajky a jahody južne od Paríža. Dodal, že dvaja farmári, ktorí už dostali zmluvu na cenu elektriny pre budúci rok, sa posťažovali, že je 10-krát vyššia ako v roku 2021.skonštatoval.Poľnohospodári nebojujú len so špirálovito stúpajúcimi cenami energií. Rastú im aj náklady na hnojivá, balenie a dopravu, čo ohrozuje ich marže.povedal Johannes Gross, zástupca manažéra predaja v nemeckom družstve Reichenau-Gemüse, ktorého skleníky pokrývajú približne 60 hektárov. Energia podľa neho predstavuje polovicu až dve tretiny dodatočných nákladov.dodal.Holandská skupina zo "skleníkového priemyslu" Glastuinbouw Nederland tvrdí, že až 40 % z jej 3000 členov je vo finančnej tiesni.Dokonca aj v krajinách zaliatych slnkom, ako je Španielsko, pestovatelia ovocia a zeleniny zápasia s 25-% nárastom nákladov na hnojivá.Podľa Jacka Warda, riaditeľa britskej asociácie pestovateľov, produkcia ovocia a zeleniny sa tak začne presúvať do teplejších oblastí.upozornil Ward.