Pestovateľom pšenice vykompenzujú dovoz z Ukrajiny sumou 15,7 mil. eur

Bratislava 19. septembra (TASR) - Pestovatelia pšenice dostanú mimoriadnu podporu kompenzujúcu dovoz obilia a olejnatých semien z Ukrajiny v celkovej výške 15,7 milióna eur. Oznámil to v utorok na brífingu šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Jozef Bíreš a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss.



Slovenská republika sa podľa Bíreša rozhodla pridelenú pomoc EÚ vo výške 5,24 milióna eur a dodatočnú vnútroštátnu finančnú pomoc do výšky 200 % európskej pomoci prideliť na poskytovanie podpory len tým poľnohospodárom, ktorí pestujú pšenicu. "Termín vyplatenia peňazí je do konca roka. Logistika vyplácania je automatická, teda žiadateľ nemusí podávať žiadnu žiadosť, odpadá byrokracia," spresnil agrominister.



PPA podľa Kissa bude prvýkrát v histórii vyplácať podporu bez toho, aby žiadateľ musel o ňu požiadať. "Podarilo sa nám identifikovať asi 8000 subjektov, ktoré budú mať možnosť dostať kompenzáciu za pšenicu. Týchto 8000 žiadateľov sme identifikovali, ak mali podanú žiadosť o priame platby v roku 2022 a pestovali na svojich plochách pšenicu a zároveň podali riadne žiadosť o priame platby pre rok 2023," priblížil Kiss.



Kompenzácia bude pestovateľom pšenice podľa slov generálneho roaditeľa PPA vyplatená v rekordne krátkom čase. "Verím tomu, že koncom septembra budeme vydávať prvé rozhodnutia o kompenzáciách na pšenicu a do konca roka dokážeme splniť podmienku Európskej komisie a vyplatíme žiadateľom kompenzácie v plnom rozsahu," dodal Kiss.