Pestovateľov zemiakov a zeleniny v tomto roku potrápilo počasie

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenských pestovateľov zemiakov a zeleniny v tomto roku potrápila nepriazeň počasia. Informoval o tom predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR Jozef Šumichrast. Zemiaky sa v roku 2021 podľa neho pestujú na výmere vyše 5300 hektárov (ha).



"Studený máj a neskôr vysoké teploty spôsobili, že zemiaky mali problém, prestávali rásť. Aktuálne teraz máme problém s dovozmi. Je to nadprodukcia zo zahraničia, ktorá je umiestňovaná na slovenskom trhu za veľmi nízke ceny," priblížil.



"Paradoxne, hoci sa pestovateľom napriek počasiu podarilo vypestovať kvalitnú slovenskú úrodu, majú problémy s jej predajom. V obchodoch sa totiž vo veľkom ponúkajú aj zemiaky z dovozu," povedal.



Pripomenul, že zelenina má na pasívnom salde zahraničného obchodu SR s agrokomoditami 11-percentný podiel. "Výmery zeleniny sú naozaj veľmi nízke. Bez podstatného zásahu štátu budú však naďalej klesať, podobne ako klesajú výmery zemiakov, u ktorých máme v súčasnosti sebestačnosť už pod 50 %. Bohužiaľ, predikcia do budúcich rokov je ešte horšia. Zemiaky pritom majú exportný potenciál, v okolitých krajinách by sme zemiaky dokázali umiestniť, ak by sme mali reálnu podporu na hektár," dodal.



Slovenskí spotrebitelia by podľa jeho slov mali nájsť v sebe potravinový lokálpatriotizmus a mali by vyhľadávať kvalitné slovenské zemiaky a zeleninu. "Slovenskí pestovatelia chcú pestovať a dokážu vypestovať kvalitu. Verím, že budeme stále vo väčšej miere nachádzať cestu k slovenským agroproduktom," dodal Šumichrast.