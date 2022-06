Peter Pellegrini vyzval premiéra na rekonštrukciu vlády

Bratislava 1. júna (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) by sa mal znovu "chytiť kormidla" a urobiť rekonštrukciu vlády. V opačnom prípade nech radšej podá demisiu. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vláda totiž podľa neho nerieši problémy občanov. Poukázal na to, že Slovensko má spomedzi okolitých krajín najnižší hospodársky rast.



Pellegrini apeloval na Hegera, aby sa "stal premiérom" a aby vykonal rekonštrukciu vlády. "V opačnom prípade nech radšej podá demisiu a odíde s celou vládou do zabudnutia," dodal. Ak bude predseda vlády tolerovať "neschopnosť a vojnu medzi ministrami", je to podľa neho obrovský problém.



Podotkol, že podľa dát zverejnených Eurostatom o vývoji hospodárskeho rastu krajín Európskej únie (EÚ) sa ukazuje, že slovenská ekonomika sa nevie pozviechať z krízových časov. "Slovensko vychádza z toho najhoršie ako krajina s najnižším hospodárskym rastom spomedzi všetkých okolitých krajín," tvrdí Pellegrini. Poukázal aj na to, že index stavebnej produkcie je na Slovensku nízky.



Zároveň skonštatoval, že sú dva roky pred koncom programového obdobia, keď má SR ešte vyčerpať miliardy eur z európskych fondov. Dodal, že vláda by mala robiť opatrenia, ani na stredajšom rokovaní kabinetu sa však neriešili slovenské problémy. V tejto situácii, keď má SR nízky index stavebnej produkcie a je k dispozícii ešte viac ako 7 miliárd eur na najbližšie roky, očakával, že sa všade na Slovensku bude stavať. Vyzval preto premiéra, aby prevzal krízové riadenie v tejto oblasti.