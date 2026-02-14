< sekcia Ekonomika
Petícia za dane z dedičstva má podľa rakúskych Zelených veľký ohlas
Zelení v Rakúsku chcú zdaniť dedičstvá nad jeden milión eur progresívnymi daňovými sadzbami vo výške 25 %, 30 % a 35 %. Výnimky by mali platiť pre vlastné domy, malé podniky a farmy.
Autor TASR
Viedeň 14. februára (TASR) - Petícia rakúskej strany Zelených za zavedenie dedičskej dane má podľa jej iniciátorov veľký ohlas. Za dva dni sa podarilo zozbierať okolo 10.000 podpisov, oznámila v piatok (13. 2.) predsedníčka strany Leonore Gewesslerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Zelení v Rakúsku chcú zdaniť dedičstvá nad jeden milión eur progresívnymi daňovými sadzbami vo výške 25 %, 30 % a 35 %. Výnimky by mali platiť pre vlastné domy, malé podniky a farmy. Kampaň má motto „Spravodlivé zdanenie superbohatých“. Stav, keď vláda šetrí na strednej vrstve, ale nedotýka sa veľkých majetkov, je zjavne nespravodlivý, uviedla na tlačovej konferencii Gewesslerová. Zdanenie veľkých dedičstiev je samozrejmosťou napríklad v USA, Japonsku, ako aj v 20 krajinách EÚ, zdôraznila.
Daň by podľa Zelených priniesla do štátneho rozpočtu okolo 1,5 miliardy eur ročne. Vďaka tomu by podľa nich bolo možné zmierniť daňové zaťaženie práce a zároveň získať dodatočné zdroje na investície do škôl a starostlivosť o deti. Gewesslerová dodala, že návrh na zavedenia dane teraz predloží parlamentu s cieľom zahrnúť ho do dvojročného rozpočtového rámca na roky 2027 a 2028.
Vo štvrtok (12. 2.) sa za takúto daň vyslovila aj rakúska zelená europoslankyňa Lena Schillingová. Na plese vo Viedenskej opere sa objavila v róbe s nápisom „Tax the rich - Save the climate“ („Zdaňte bohatých - zachráňte klímu“), napísala agentúra APA.
