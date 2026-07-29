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Petičný výbor spúšťa kampaň, vrátiť chce civilné lety na Sliač
Civilná prevádzka Letiska Sliač bola ukončená v roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie jeho vojenskej časti pre nové stíhačky F-16.
Autor TASR
Sliač 29. júla (TASR) - Petičný výbor spúšťa kampaň, ktorou chce docieliť vrátenie civilných letov na Letisko Sliač na strednom Slovensku. Občianska iniciatíva chce po ukončení jeho modernizácie obnovou civilnej leteckej dopravy podporiť rozvoj kraja. Na tlačovej konferencii o tom v stredu pred letiskom informovali zástupcovia petičného výboru.
Po rokoch od pozastavenia civilnej prevádzky stále podľa nich chýba jasná a zrozumiteľná vízia, akú úlohu bude sliačske letisko finálne zohrávať po ukončení modernizácie. Výbor tak chce otvoriť odbornú a verejnú diskusiu o jeho budúcnosti. Petíciu spustili na www.peticiazaletisko.sk. „Chceme ňou utvrdiť kompetentné ministerstvá SR, že očakávame jasné a zrozumiteľné komunikované informácie o tom, aké zámery s týmto letiskom sú,“ objasnili zástupcovia. Zdôraznili, že každá dovolenková sezóna, služby v hotelierstve, ale aj investícia pre kraj sú v súčasnosti jasne späté s dostupnosťou leteckej dopravy.
Civilná prevádzka Letiska Sliač bola ukončená v roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie jeho vojenskej časti pre nové stíhačky F-16. Letisko Sliač je pôvodne vojenské letisko s civilnou prevádzkou a jeho vlastníkom je Ministerstvo obrany SR a prevádzkovateľ je spoločnosť Letisko Sliač.
Letisko fungovalo v plnom civilnom režime do roku 2019, keď v charterovej doprave odbavilo vyše 39.000 cestujúcich. V rokoch 2020 a 2021 trvala stavebná prestávka, civilná prevádzka bola pozastavená. Od roku 2022 boli obnovené sezónne charterové lety a v roku 2023 sa opäť začali vykonávať civilné lety. V lete 2023 letisko odbavilo približne 15.000 dovolenkárov.
Po rokoch od pozastavenia civilnej prevádzky stále podľa nich chýba jasná a zrozumiteľná vízia, akú úlohu bude sliačske letisko finálne zohrávať po ukončení modernizácie. Výbor tak chce otvoriť odbornú a verejnú diskusiu o jeho budúcnosti. Petíciu spustili na www.peticiazaletisko.sk. „Chceme ňou utvrdiť kompetentné ministerstvá SR, že očakávame jasné a zrozumiteľné komunikované informácie o tom, aké zámery s týmto letiskom sú,“ objasnili zástupcovia. Zdôraznili, že každá dovolenková sezóna, služby v hotelierstve, ale aj investícia pre kraj sú v súčasnosti jasne späté s dostupnosťou leteckej dopravy.
Civilná prevádzka Letiska Sliač bola ukončená v roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie jeho vojenskej časti pre nové stíhačky F-16. Letisko Sliač je pôvodne vojenské letisko s civilnou prevádzkou a jeho vlastníkom je Ministerstvo obrany SR a prevádzkovateľ je spoločnosť Letisko Sliač.
Letisko fungovalo v plnom civilnom režime do roku 2019, keď v charterovej doprave odbavilo vyše 39.000 cestujúcich. V rokoch 2020 a 2021 trvala stavebná prestávka, civilná prevádzka bola pozastavená. Od roku 2022 boli obnovené sezónne charterové lety a v roku 2023 sa opäť začali vykonávať civilné lety. V lete 2023 letisko odbavilo približne 15.000 dovolenkárov.