Petrík: Ministerstvo práce sa málo venovalo pomoci jednorodičom
Kritizovala, že jediné, čo sa zaviedlo, boli poradne komplexnej pomoci, ktoré sa nachádzajú na úradoch práce, pričom denne majú dvoch až troch klientov, lebo o nich nikto nevie.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Tento rok sa podarilo v sociálnej oblasti napríklad odstrániť diskrimináciu matiek senioriek v rámci dôchodkov či zjednotiť posudkovú činnosť. Naopak, reforma financovania sociálnych služieb mohla byť ambicióznejšia. Opozičná poslankyňa Simona Petrík (PS) pre TASR takto zhodnotila tohtoročné výsledky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s tým, že najurgentnejšie by sa mali v budúcom roku riešiť fiktívne živnosti, pomoc pre jednorodičov či nedostupnosť domovov sociálnych služieb.
Ministerstvo sa podľa poslankyne tento rok veľmi málo venovalo pomoci jednorodičom, ktorí sú najviac ohrození chudobou. Kritizovala, že jediné, čo sa zaviedlo, boli poradne komplexnej pomoci, ktoré sa nachádzajú na úradoch práce, pričom denne majú dvoch až troch klientov, lebo o nich nikto nevie. Dôvodom je podľa nej to, že rezort práce neurobil žiadnu osvetovú kampaň v tejto oblasti, preto to nepovažuje za efektívnu pomoc pre jednorodičov. Naopak, dostať by mohli motivačný príspevok podľa toho, koľko majú detí, avšak takáto pomoc z rezortu zatiaľ neprišla. Rovnako aj suma 40 miliónov eur z európskych zdrojov, ktorá bola na túto oblasť alokovaná, je podľa nej zatiaľ využitá neefektívne. Zdôraznila, že financie je potrebné v čase konsolidácie využívať adresne, aby naozaj pomáhali.
Rovnako sa tento rok neotvorila ani téma s fiktívnymi živnosťami. Petrík zdôraznila, že na Slovensku je veľký počet ľudí s nútenými živnosťami aj z dôvodu vysokého daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré vedie zamestnávateľov k tomu, aby svojich pracovníkov zamestnávali aj formou nútenej živnosti. S touto oblasťou je podľa nej potrebné niečo urobiť, a to hneď začiatkom budúceho roka.
Ďalej zhodnotila, že nie úplne šťastným riešením bol tento rok zámer práca namiesto dávok, ktorý odoberie ľuďom dávku v hmotnej núdzi, ak neprijmú vhodnú pracovnú ponuku. Po troch mesiacoch od účinnosti tohto zámeru sa podarilo umiestniť na trh práce 860 osôb zo 62.000, ktorí sú vhodní na zamestnanie, čo je podľa Petrík veľmi málo. Zároveň viac ako 70 ľuďom sa odoberie dávka, pretože odmietli pracovnú ponuku, a to nie je dobré, keďže im štát vezme aj to minimum, z čoho v súčasnosti žijú, a dostanú sa tak do existenčnej chudoby. „Je úplne zbytočné používať nástroj odoberania dávky v situácii, keď majú zabrať úrady práce, tak ako v iných krajinách, a naozaj treba motivovať ľudí, treba ich naučiť, aby chceli mať prácu, a nie ich ešte trestať,“ spresnila poslankyňa.
V prípade zjednotenej posudkovej činnosti, ktorá platí od septembra 2025, ocenila to, že ľudia nemusia zbierať posudky z rôznych inštitúcií, ale všetko súhrnne urobia úrady práce. Čo však rezort práce úplne nedotiahol, je počet posudkových lekárov, ktorých je podľa nej málo, a z tohto dôvodu sa môžu lehoty na hodnotenie posudkov predĺžiť.
Petrík pochválila ukončenie 20-ročnej diskriminácie matiek senioriek, ktorým sa férovejšie zohľadní obdobie počas vychovávania detí, čo povedie k spravodlivejšiemu zvýšeniu ich dôchodkov. Doteraz sa im toto obdobie zohľadňovalo plošne cez vymeriavací základ 60 % priemernej mzdy. Aktuálny výpočet je podľa reálnej mzdy férovejší, čo navrhovala niekoľkokrát v parlamente aj poslankyňa. Za tento zákon zahlasovala v parlamente, aj keď s výhradou, ktorá sa týkala toho, že Sociálna poisťovňa bude mať päť rokov na to, aby prepočítala tieto dôchodky. Z jej pohľadu ide o veľkú inštitúciu, ktorá je zvyknutá prepočítavať rôzne typy dôchodkov, preto jej príde päť rokov dlhé časové obdobie.
Pri téme sprísnenia podmienok pre sociálne podniky Petrík súhlasí s tým, že niektoré z nich zneužívajú svoj štatút a sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni piatich percent. Na druhej strane však podľa nej nie je dobré riešenie prísť so zvýšením DPH na 19 %, čo by bolo pre mnohé sociálne podniky likvidačné. Nepáči sa jej ani opatrenie, ktoré súvisí so znížením vyrovnávacích príspevkov na znevýhodnených zamestnancov na výšku minimálnej mzdy, ktorá bude na budúci rok v sume 915 eur. Príspevky aj DPH zatiaľ zostanú v pôvodnej výške, keďže MPSVR zákon presunulo na januárovú schôdzu Národnej rady SR, dovtedy chce o ňom diskutovať s opozíciou. Poslankyňa navrhuje v rámci zákona riešenie v podobe lepších kontrol sociálnych podnikov alebo sa pozrieť na zákon o verejnom obstarávaní.
Reforma financovania sociálnych služieb mohla byť podľa Petrík oveľa ambicióznejšia, keďže nakoniec sa urobili zmeny len v neformálnej, respektíve domácej starostlivosti. V rámci reformy pochválila to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti pôjde priamo do rúk odkázanej osoby, ktorá sama rozhodne o tom, či ho využije buď na domácu starostlivosť, alebo ambulantnú a terénnu, prípadne ich kombináciu. Ako problém vníma to, v akom stave sú pobytové služby a za aké platy pracujú opatrovatelia, pričom mnohí z nich sú v preddôchodkovom veku. Poslankyňa upozornila, že ak títo opatrovatelia pôjdu do dôchodku, tak sa nebude mať kto starať o odkázaných ľudí, pretože mladí robia radšej prácu, ktorá je lepšia platená. Okrem platov reforma takisto nerieši novšie vybavenie pre zariadenia sociálnych služieb a výzvy v súvislosti so špecializovanými centrami, napríklad na psychiatrické diagnózy.
