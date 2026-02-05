< sekcia Ekonomika
Petrík požaduje vykonanie poslaneckého prieskumu v Sociálnej poisťovni
Bratislava 5. februára (TASR) - Podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík (PS) žiada vykonať poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni pre podozrenia z predražených a problematických nákupov či prenájmov na jej pobočkách. Uviedla to vo štvrtok v tlačovej správe. Poisťovňa podozrenia z predražených nákupov odmietla.
Pochybnosti sa objavili približne v rovnakom čase na pobočkách v Žiline aj v Nitre. Poslankyňa tvrdí, že nejde o ojedinelé zlyhanie, ale môže ísť o systémový problém, preto považuje poslanecký prieskum za potrebný. Zároveň uviedla, že generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne má prísť budúci týždeň na rokovanie výboru, čo síce víta, no podľa nej to samo o sebe nestačí.
Petrík poukázala aj na hospodárenie inštitúcie s tým, že Sociálna poisťovňa je podľa nej dlhodobo v miliardových stratách. „Verejné peniaze musia byť pod kontrolou a túto kontrolu budeme dôsledne presadzovať,“ dodala.
SP tvrdenia poslankyne Petrík o údajných predražených nákupoch v pobočkách Sociálnej poisťovne odmietla. „Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška už v pondelok iniciatívne kontaktoval predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Richtera, ako aj podpredsedníčku Simonu Petrík a ponúkol všetkým členom výboru pracovné stretnutie na pôde Sociálnej poisťovne k publikovaným investíciám,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.
